Строители Крымского моста завершили укладку рельсов

Строители Крымского моста завершили укладку рельсов на железнодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив

Как сообщает «Крыминформ», протяжённость железной дороги составляет 19 км. Это два железнодорожных пути встречных направлений.

Торжественная церемония стыковки двух именных звеньев — «Тамань» и «Керчь» — состоялась под арками Крымского моста.

Две бригады встретились и сомкнули рельсы под сводом арки.

Финальные звенья были торжественно уложены на втором пути (крымское направление).

Суммарно на двухпутной железной дороге почти 5 тыс. тонн рельсов и более 76 тыс. штук шпал.

Отмечается, что на мосту ещё предстоит выполнить большой комплекс работ, в том числе балластировку щебнем и выправку каждого пути. Далее начнётся установка железнодорожной автоматики — устройств сигнализации, централизации и блокировки.

И. о. гендиректора ФГУП «Крымская железная дорога» (КЖД) Василий Назарян заявил, что движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9—10 декабря.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк в беседе с ФАН оценил заявление Назаряна.

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