20 млн. долларов вернули жительнице Екатеринбурга за автомобиль Tesla Model X 100D

Екатеринбурженка Татьяна З. отсудила около 20 млн рублей у продавца автомобиля Tesla, которым смогла пользоваться только четыре месяца

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, женщина приобрела Tesla Model X 100D в декабре 2017 года у ООО «Москоу тесла клаб» за 13,13 млн рублей. Машину ей передали в апреле 2018 года, но с августа у женщины появились проблемы в пользовании автомобилем.

Так, сначала из строя вышел один электронный ключ, затем, — второй. Согласно материалам дела, ключи не реагировали на нажатия кнопок. Женщина направила две претензии продавцу о восстановлении работоспособности ключей. Для перепрошивки ключей ООО «Moscow Tesla Club» предложило Татьяне обеспечить доставку Tesla в авторизованный сервисный центр в Берлине за свой счет. Пользоваться и управлять автомобилем женщина могла через мобильное приложение, но оно работало только при наличии интернета.

В ноябре 2018 года, после длительной переписки, продавец снова предложил покупателю доставить автомобиль на завод-изготовитель в Берлин за свой счет. Но Татьяна решила отказаться от договора и вернуть деньги, о чем уведомила московского продавца.

Решить вопрос в досудебном порядке не удалось, поэтому женщина обратилась с иском о защите прав потребителей в Октябрьский районный суд Екатеринбурга. Она попросила взыскать с ответчика уплаченные за товар ненадлежащего качества денежные средства в размере 13,13 млн рублей, расходы по уплате госпошлины — 60 тыс. рублей и штраф.

Ответчик представил суду результат онлайн-диагностики автомобиля, где было указано, что неисправность в ключах возникла по вине потребителя. Однако суд первой инстанции не принял во внимание данный довод, так как хозяйка автомобиля была лишена возможности присутствовать при проведении экспертизы, да и сама экспертиза была проведена после отказа истца от договора, уже в ходе рассмотрения гражданского дела.

Решением суда первой инстанции иск Татьяны З. о защите прав потребителя был удовлетворен в полном объеме. С ответчика взыскана стоимость автомобиля — 13 млн 130 тыс. 571 рубль, штраф — 6 млн 565 тыс. 285 рублей и расходы по уплате госпошлины — 60 тыс. рублей.

Ответчик, не согласившись с решением районного суда, подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд. Судебная коллегия, рассмотрев материалы дела, оставила решение районного суда без изменений.

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