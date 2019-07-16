Команда Renault F1 Team успешно выступила на Гран-При Великобритании

И хотя Даниэль и Нико финишировали на тех же местах, с которых стартовали, гонка для них стала непростой. На первом круге Даниэль потерял, а Нико отыграл одну позицию, и оба болида прочно обосновались в средней группе.
Даниэль первым заехал в боксы и поменял шины на Medium, планируя совершить две остановки, а Нико заехал на пит-стоп на следующем круге и поставил шины Hard, на которых собирался доехать до финиша.
Но появление автомобиля безопасности на 19-м круге изменило первоначальный план Даниэля, который остановился снова и поменял шины на Hard. Из-за контакта с Серхио Пересом после рестарта Нико откатился на одно место назад, а Даниэль на новых шинах устремился догонять идущих впереди соперников.
Драматические события впереди пелотона позволили австралийцу бороться за шестое место, до которого ему не хватило совсем немного, а Нико до последних метров бился за место в десятке и в итоге на финишном круге вырвался на десятое место.
Нико Хюлькенберг, стартовал 10-м, финишировал 10-м: Сегодня было трудно, и я расстроен, что не смог подняться выше десятого места. Гонка как будто все время ускользала из рук. Мы могли бы действовать более грамотно с тактической точки зрения. Меня ударили после рестарта, в результате чего я потерял место, а ближе к концу гонки двигатель на пару секунд переключился в аварийный режим, что снова отбросило меня назад. Все эти проблемы наложились друг на друга и стоили мне более высокого места. Хорошо, что оба автомобиля снова оказались в очках. Теперь нужно всё проанализировать, чтобы лучше выступить в следующей гонке.
Даниэль Риккардо, стартовал 7-м, финишировал 7-м: В целом, думаю, гонка удалась. Мне показалось, что я неплохо стартовал, но Ландо [Норрис] смог чисто меня обойти. Позже я обогнал его за счет более раннего пит-стопа, но вышедший на трассу автомобиль безопасности сыграл на руку Карлосу [Сайнсу], который совершил «бесплатный» заезд в боксы, и это, конечно, обидно. Мне не повезло, я атаковал его до самого конца, но так и не смог опередить. Приятно вернуться в первую десятку, особенно после двух прошлых этапов. Моя скорость на круге и общий темп в гонке серьезно улучшились за довольно короткое время. Оглядываясь на две недели назад, можно с уверенностью сказать, что этот результат мы заслужили.
Сириль Абитбуль, директор команды: В целом мы можем быть довольны сегодняшним результатом – оба наших пилота оказались в первой десятке. Однако мы понимаем, что могли завоевать и более высокие позиции на финише. Во-первых, Даниэлю не повезло с выходом автомобиля безопасности, но наше решение вызвать его в боксы все же было правильным. Во-вторых, несмотря на то, что Нико смог сохранить свои шины Hard до конца гонки, мы могли бы остановить его раньше, поскольку его резина износилась раньше, чем у Даниэля. Он большой молодец, потому что в очень неблагоприятных обстоятельствах смог завоевать одно очко. Но в целом на трассе, где решающее значение имеет мощность, мы и в квалификации, и в гонке смотрелись лучше, чем раньше, хотя определенные сложности у нас остаются, и мы займемся их решением в следующие недели.
C 2014 года www.amsrus.ru