Команда Renault F1 Team успешно выступила на Гран-При Великобритании

Оба пилота Renault F1 Team завоевали очки на Гран-При Великобритании: Даниэль Риккардо стал седьмым, а Нико Хюлькенберг – десятым на трассе Сильверстоун.

И хотя Даниэль и Нико финишировали на тех же местах, с которых стартовали, гонка для них стала непростой. На первом круге Даниэль потерял, а Нико отыграл одну позицию, и оба болида прочно обосновались в средней группе.

Даниэль первым заехал в боксы и поменял шины на Medium, планируя совершить две остановки, а Нико заехал на пит-стоп на следующем круге и поставил шины Hard, на которых собирался доехать до финиша.

Но появление автомобиля безопасности на 19-м круге изменило первоначальный план Даниэля, который остановился снова и поменял шины на Hard. Из-за контакта с Серхио Пересом после рестарта Нико откатился на одно место назад, а Даниэль на новых шинах устремился догонять идущих впереди соперников.

Драматические события впереди пелотона позволили австралийцу бороться за шестое место, до которого ему не хватило совсем немного, а Нико до последних метров бился за место в десятке и в итоге на финишном круге вырвался на десятое место.

Нико начал гонку с 10-го места на шинах Pirelli Soft (красные ободки), совершил пит-стоп на 13-м круге и установил комплект резины Hard (белые ободки).

Даниэль стартовал 7-м на шинах Soft, заехал в боксы на 12-м круге и поставил шины Medium (желтые ободки), а затем на 20-м круге поменял их на Hard.

Нико Хюлькенберг, стартовал 10-м, финишировал 10-м: Сегодня было трудно, и я расстроен, что не смог подняться выше десятого места. Гонка как будто все время ускользала из рук. Мы могли бы действовать более грамотно с тактической точки зрения. Меня ударили после рестарта, в результате чего я потерял место, а ближе к концу гонки двигатель на пару секунд переключился в аварийный режим, что снова отбросило меня назад. Все эти проблемы наложились друг на друга и стоили мне более высокого места. Хорошо, что оба автомобиля снова оказались в очках. Теперь нужно всё проанализировать, чтобы лучше выступить в следующей гонке.

Даниэль Риккардо, стартовал 7-м, финишировал 7-м: В целом, думаю, гонка удалась. Мне показалось, что я неплохо стартовал, но Ландо [Норрис] смог чисто меня обойти. Позже я обогнал его за счет более раннего пит-стопа, но вышедший на трассу автомобиль безопасности сыграл на руку Карлосу [Сайнсу], который совершил «бесплатный» заезд в боксы, и это, конечно, обидно. Мне не повезло, я атаковал его до самого конца, но так и не смог опередить. Приятно вернуться в первую десятку, особенно после двух прошлых этапов. Моя скорость на круге и общий темп в гонке серьезно улучшились за довольно короткое время. Оглядываясь на две недели назад, можно с уверенностью сказать, что этот результат мы заслужили.