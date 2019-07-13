Более 3 тысяч предоплаченных заказов оформили на кроссоверы Kia Seltos

Предварительные продажи нового компактного кроссовера Kia Seltos стартовали в Южной Корее в конце июня. Уже в первую неделю дилеры марки зафиксировали ажиотажный спрос на новинку – было собрано более 3 тысяч предоплаченных заказов, пишет местное издание Pulsenews.

Напомним, дебют товарной версии кросса состоялся 20 июня. Причем “корейский” Kia Seltos оказался чуть крупнее “индийского”. Так, его длина увеличена на 60 мм, а расстояние между осями – на 20 мм. В облике новинки есть оригинальные детали, например, другие боковые молдинги.

Оформление салона тоже несколько отличается. Seltos для корейского рынка лишился механического стояночного тормоза – вместо него более удобная система активации “ручника” с помощью кнопки. На “индийском” Seltos мультимедийный комплекс и “приборка” имеют общий козырек, а на “корейском” они разделены. Кроме того, разница есть и в используемых для отделки материалах. Кстати, кроссу для Кореи полагается опция подогрева сидений заднего ряда.

Моторная гамма паркетника, предназначенного для домашнего рынка, иная. В нее входит турбированный двигатель T-GDI на 1,6 литра, обеспечивающий отдачу в 177 л.с., а также дизельный силовой агрегат аналогичного объема на 136 л.с. “Движки” сочетаются с семидиапазонной преселективной роботизированной трансмиссией. И, наконец, самое главное отличие – в Корее Kia Seltos будет доступен и с полным приводом.

Стоимость базового Kia Seltos в Южной Корее составляет 19 300 000 вон, что эквивалентно 1 032 600 рублей по актуальному курсу. Отметим, что в ближайшее время новинка будет представлена на американском рынке, а после доберется и до России.

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