Hankook и DTM официально продлили партнерство до 2023 года

На гоночной трассе Норисринг в Нюрнберге был подписан официальный контракт между производителем высококачественных шин Hankook и DTM до 2023 года.

На церемонии подписания присутствовали: Князь Монако Альберт II, Президент европейского подразделения Hankook Tire Хан-Чжун Кима и Герхарда Бергера, Председателя ITR (управляющей компании DTM).

В 2011 году компания Hankook дебютировала в качестве официального партнера самой популярной в мире международной серии гонок легковых автомобилей. С тех пор каждые четыре года производитель шин премиум-класса обеспечивал водителям DTM исключительную безопасность и высокоэффективные характеристики шин.

В этом сезоне, значительное увеличение нагрузки, связанное с использованием в DTM автомобилей нового поколения с турбодвигателями объемом 600 л, никоим образом не повлияло на производительность шины Ventus Race от Hankook. Следует отметить, что технические характеристики Ventus Race соответствуют международным правилам для Класса 1.

Герхард Бергер, Глава ITR: «Досрочное продление контракта отражает успех и доверительные отношения в рамках нашего сотрудничества с производителем высококачественных шин Hankook. Для DTM как технологической и Норисринг маркетинговой платформы важно, чтобы рядом с нами был глобальный игрок, такой как Hankook, с которым мы могли бы выйти на новый уровень и постоянно совершенствовать гоночную серию. Я с нетерпением жду следующие захватывающие четыре года сотрудничества с нашим эксклюзивным партнером и поставщиком шин Hankook».

Хан-Чжун Ким, Президент европейского подразделения Hankook Tire: «Мы гордимся тем, что четырехлетний контракт с самой успешной гоночной серией легковых автомобилей в мире мы продлили раньше, чем истек срок предыдущего. Это самое продолжительное сотрудничество между поставщиком шин и DTM из когда-либо существовавших. Со своей высококлассной линейкой шин Ventus Race компания Hankook с 2011 года демонстрирует высокие стандарты технологичности и логистики в международной и профессиональной среде DTM. Продление контракта означает расширение глобального присутствия Hankook в сфере автоспорта. Мы рады возможности в ближайшие годы продолжить работу над инновациями — и делать это вместе с DTM».

Еще одним важным фактором долгосрочного сотрудничества является тесное взаимодействие между инженерами Hankook и производителями автомобилей Aston Martin, Audi и BMW. Надежное партнерство Hankook и DTM всегда обеспечивало эффектные и захватывающие гонки на всех трассах и при любых условиях. Сохранение этой успешной модели сотрудничества гарантирует автоспорт высочайшего уровня.

Производители автомобилей премиум-класса, участвующие в DTM, также приветствовали досрочное продление контракта с эксклюзивным партнером Hankook:

Дитер Гасс, Глава Audi Motorsport: «Я в восторге от продления контракта DTM с таким партнером как Hankook. Мы очень профессионально и успешно работаем с 2011 года. Благодаря продлению контракта Hankook обеспечит нас высококачественными гоночными шинами и укрепит уверенность в самой серии».

Йенс Марквардт, Директор BMW Motorsport: «Стабильность партнерства всегда плюс для гоночной серии. То, что сотрудничество между Hankook и DTM вступает в следующую фазу, является положительной новостью. Мы с нетерпением ждем продолжения сотрудничества».