Экипаж Каргинова одержал вторую победу на этапе “Шелковый путь-2019”

Пятый этап международного ралли-марафона “Шелковый путь-2019” по маршруту Улан-Батор – Мандалгови состоялся в четверг, 11 июля.

Экватор гонки пришелся на среднюю Монголию. Небольшой городок Мандалгови с населением чуть более 10 тысяч жителей расположился в 260 километрах от столицы государства в Восточной Азии. Здесь, на бескрайних степных просторах, спортивные экипажи готовились преодолеть спецучасток длиной 337 километров.

После 22-километрового лиазона караван ралли ждали холмистая местность, пески, промоины и ямы, а также огромные валуны и острые камни, из-за которых приходилось сбавлять скорость до минимальной, чтобы сохранить технику в боевом состоянии.

Сегодняшний этап сочетал в себе мастерство пилотов и умение штурманов быстро читать маршрут и оперативно диктовать позиции роуд-бука. С этим в команде КАМАЗ-мастер проблем сегодня не было – все четыре экипажа справились с прохождением спецучастка на твердую пятерку.

После финиша многие гонщики, в том числе Сергей Карякин и Александр Василевский, выражали недовольство по поводу поведения на трассе отдельных китайских экипажей. Главная претензия участников ралли заключается в следующем: “Не уступают дорогу и пытаются помешать выйти вперед идущим в более высоком темпе машинам”.

Пилот команды КАМАЗ-мастер Айрат Мардеев (экипаж № 302): “Сегодня была очень быстрая и скоростная дорога, очень много пыли. Долгое время ехали за Антоном Шибаловым, видели, что он упёрся в джип китайского экипажа. Антон смог объехать внедорожник по бездорожью, а нам пришлось ехать за китайцами последние 60 километров спецучастка. Они никак не пропускают, не реагируют на нас – регламент нужно читать и знать! Мы ведь догнали этот экипаж, они знают, что стартовали намного раньше нас и наш темп намного выше. Если бы сразу пропустили, то не мешали ли бы ни нам, ни себе, но они посчитали по-другому. В итоге весь этот отрезок они пылили перед нами и мешали”.

Пилот команды КАМАЗ-мастер Антон Шибалов (экипаж № 303): “Этот спецучасток проехали чисто и быстро, с хорошим темпом. Единственное, что опять посидели немного в пыли за внедорожниками. Неохотно как-то нас пропускает народ в этот раз на протяжении всей гонки. Когда смогли к ним плотнее подобраться, деваться им было уже некуда, и они пропустили, но это было спустя 80 километров”.

К счастью, проблемы с обгоном не сказались на результатах челнинской команды. Андрей Каргинов показал лучшее время дня – 2 часа 45 минут 28 секунд и во второй раз выиграл этап “Шелкового пути-2019”. Как и во вторник, опытный пилот в “абсолюте” уступил лишь трехкратному победителю “Дакара” в классе внедорожников Нассеру Аль-Аттие.

На 4 минуты 18 секунд отстал от победителя Антон Шибалов, показавший в “абсолюте” четвертый результат.

Сергей Вязович (“МАЗ-СПОРТавто”) в грузовом зачете стал третьим (+6:52). В шестерке лучших оказались еще два экипажа “Синей Армады”: Айрат Мардеев – четвертый (+7:28), Сергей Куприянов – шестой (+13:39).

После окончания пятого этапа гонки поступила важная информация от комиссаров ралли. За превышение скорости минутную пенальтизацию (штраф) получили Сергей Вязович и Антон Шибалов. Таким образом, экипаж Айрата Мардеева поднялся на третью позицию по итогам спортивного дня, а КАМАЗ-мастер занял все три места в таблице результатов.

Пилот команды КАМАЗ-мастер Андрей Каргинов (экипаж № 300): “С самого начала старались наверстать упущенное, ведь вчера у нас день не задался из-за технических проблем. Сегодня очень быстро проехали большое количество прямых скоростных участков. Примерно на 180-м километре увидели соперников – грузовик МАЗ. Он стартовал в пяти минутах от нас и мы понимали, что движемся быстрее. Подъехали к деревне, подали им сигнал, после чего они пропустили нас и мы продолжили движение в своем темпе. На сегодняшнем этапе смогли отыграть почти 7 минут. Гонка только подошла к экватору, мы продолжаем бороться! Ралли-рейды такой вид спорта, что борьба должна быть до последних метров. Нельзя расслабляться до самого финиша – все может поменяться”.

Механик команды КАМАЗ-мастер Ахмет Галяутдинов (экипаж № 305): “Трудностей на сегодняшнем спецучастке у нас не возникло. Единственной проблемой было только большое количество пыли, которое оставляли после себя впереди идущие экипажи. Боролись только с этим, из-за пыли на протяжении долгого времени не могли обогнать один из грузовиков и джип”.

В “женерале” (генеральной классификации) Антон Шибалов сократил отставание от Вязовича до 16 минут 4 секунд. А Андрей Каргинов разом отыграл у белорусского экипажа почти 8 минут. Айрат Мардеев и Сергей Куприянов также сохранили свои позиции – четвертое и шестое места соответственно. Борьба за “Белого тигра” продолжается!

Шестой этап пройдет по маршруту Мандалгови – Даланзадгад в пятницу. Общая протяженность составит 411 километров, из которых 408 километров пройдут в спортивном режиме.

Грузовой зачет. Результаты 5-го этапа

Pos. Name Make Time Gap 1 A. Karginov Kamaz 02:45:28 0:00:00 2 A. Shibalov Kamaz 02:50:46 0:05:18 3 A. Mardeev Kamaz 02:52:56 0:07:28 4 S. Viazovich MAZ 02:53:20 0:07:52 5 M. Van Den Brink Renault 02:57:03 0:11:35 6 S. Kuprianov Kamaz 02:59:07 0:13:39 7 A. Vishneuski MAZ 02:59:18 0:13:50 8 A. Vasilevski MAZ 03:05:47 0:20:19 9 P. Garrouste Iveco 03:09:40 0:24:12 10 A. Kadshai DAF 03:34:49 0:49:21

Генеральный зачет