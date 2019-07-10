Почему стоит приобрести новый Genesis G70?

Компания Genesis уже давно успела получить неплохую известность среди большого количества водителей. На сегодняшний день, продано больше 150 тысяч машин и рост продаж всё продолжается. Основным рынком производителя безусловно является Корея и США, но постепенно компания также захватывает и РФ. Уже сейчас можно без особых проблем купить https://genesis.yug-avto.ru/ прямо через интернет. Нет никаких проблем с тем, чтобы приобрести любую модель этой компании. Одной из самых популярных на сегодняшний день безусловно является G70. Она отличается в первую очередь замечательным дизайном, хорошей производительностью и замечательным кузовом.

Можно смело говорить о том, что Genesis G70 является конкурентом BMW M3 и «цешки» Mercedes-Benz. Но при всех достоинствах данного транспортного средства, не стоит переживать по поводу стоимости. Она сможет вас приятно порадовать. Так как вам не придётся переплачивать лишнего за возможность купить эту новинку. Цена на машину сможет вас приятно порадовать. Транспортное средство должно быть прекрасным не только снаружи, но также и внутри. Поэтому нет ничего удивительного в том, что салон автомобиля также проработан до мельчайших деталей. При производстве использовались исключительно качественные материалы, которые обеспечили замечательный внешний вид буквально каждого элемента салона. Также, вас сможет приятно порадовать тот факт, что в машине имеются хорошее мультимедиа. Благодаря которому вы сможете проигрывать любую музыку.

Более того, компания предлагает уникальную возможность легко подключить свой смартфон к автомобилю. Для этого можно воспользоваться встроенными системами поддержки мобильных телефонов Apple CarPlay, Android Auto, или Mirror Link. Используя эти системы, каждый водитель может максимально легко переключать музыку на своём транспортном средстве, пользоваться навигатором или использовать любые другие интеллектуальные функции. Главное, на что вам стоит обратить внимание – производительный двигатель. Несмотря на небольшой объём в два литра, машина способна достигать 252 лошадиных сил. Это приличная производительность, как для машины такого класса. Но что ещё более интересно – вы можете воспользоваться услугой самой топовой комплектации, которая позволит вам установить на транспортное средство 3,3 литровый двигатель V6. Тогда общая производительность возрастёт до 370 лошадиных сил. Заказать машину можно через веб-сайт.