Команда “КАМАЗ-мастер” показывает хорошие результаты во втором этапе ралли-марафона “Шелковый путь-2019”

Второй этап международного ралли-марафона “Шелковый путь-2019” состоялся по маршруту Байкальск – Улан-Удэ в понедельник, 8 июля

Дорога от бивуака, расположенного на живописном берегу Байкала, до стартовой точки второго соревновательного дня, растянулась на 71 километр вдоль самого глубокого озера в мире. Завораживающие виды уходящей вдаль водной синевы по левую руку от водителей вкупе с горным хребтом, покрытым зеленью, с другой стороны – такими члены команды “КАМАЗ-мастер” запомнят местные ландшафты.

Грузовики “КАМАЗ-мастер”, как и вчера, вызвали ажиотаж среди болельщиков. Приехавшие со всей округи зрители желали экипажам челнинской команды удачи на трассе. Учитывая трек, проложенный по маршруту, фортуна лишней быть не могла. 208 километров боевого спецучастка представляли собой сложнейшее испытание: узкие дороги, представляющие опасность деревья, камни и вода, а также большое количество ям.

Стартовавший в зачете грузовиков вторым экипаж Антона Шибалова взял хороший темп и нагнал ушедшего со старта двумя минутами ранее белоруса Сергея Вязовича. На WP1 Шибалов показал лучший результат, опережая конкурента на 1 минуту 45 секунд. К сожалению, побороться за лидерство помешал неприятный инцидент: на протяжении почти получаса российский экипаж подавал сигналы уступить дорогу, но не был услышан Вязовичем.

“Мы попросили организаторов гонки разобраться в ситуации и проверить прибор в машине Вязовича. Если он не работает, то надо его заменить или отремонтировать, а если работал и сигналы были получены, то нужно выяснить, почему он (Вязович) так себя вел. Обращаю внимание, что это не протест, а просьба выяснить ситуацию. “КАМАЗ-мастер” не претендует ни на какие санкции, это регламент, в котором все отображено, – сказал тим-менеджер команды “КАМАЗ-мастер” Сергей Геннадьевич Савостин. – Нужно снять показания прибора с машины Вязовича. В нашем приборе все сигналы зафиксированы”. Сергей Вязович объяснил причину, по которой он не смог пропустить вперед КАМАЗ: “Местами было настолько узко грузовикам, что сбрасывали темп, чтобы пролезть. В одном месте насобиралось много машин категории Т3, обогнать их не было никакой возможности. Немного потеряли время, один раз посигналил Антон Шибалов, но не было возможности пропустить его. Как только вышли на широкую часть, они стали нам уступать дорогу”.

Максимум внимания каждому члену экипажа КАМАЗов пришлось уделить в лесной местности: пыль, поднимавшаяся из-под колес впереди идущих машин, мешала держать высокий темп, а в некоторых эпизодах и вовсе заставляла останавливаться. Безопасность превыше всего!

Александр Куприянов, штурман команды “КАМАЗ-мастер”, № 305: “Сегодня трудности с навигацией было сложно испытать, скорее, сложности были по пилотированию и по чувству «как жалко машину». Потому что первые 140 км прошли по туннелю практически в лесу, и ветки били по зеркалам и бортам, стучали в стекло”.

Во второй половине спецучастка экипаж Шибалова вынужден был остановиться. Попытка обгона, сдерживавшего темп российских гонщиков внедорожника обернулась проколом колеса, что привело к потере времени и шансах побороться за победу на втором этапе. Остальные грузовики “КАМАЗ-мастер” прошли боевой маршрут без “приключений”.

Еще одним приятным для взора спортсменов стал участок вдоль горной цепи Хамар-Дабан. Финишировал же караван ралли в Селенгинском районе Бурятии – родине девяти Пандито Хамбо-лам (титул главы «Буддийской традиционной сангхи России»).

Лучшим среди “Синей Армады” стал действующий победитель ралли “Шелковый путь” Андрей Каргинов (№300), показавший время 2 часа 33 минуты 12 секунд. У Шибалова (№303) и Айрата Мардеева (№302) четвёртое и пятое место с одинаковым временем 2 часа 36 минут 24 секунд, а Сергей Куприянов (№305) пересек финишную черту с седьмым временем дня (2 часа 44 минуты 39 секунд).

Дмитрий Никитин, штурман команды “КАМАЗ-мастер”, № 303: “Самой сложной была первая часть этапа: джипы из самой слабой категории запустили в конце и интервал был всего 15 минут. Мы начали догонять их очень быстро, а из-за того, что на трассе густая растительность и тайга, обогнать машины было очень тяжело. Дороги сильно размыты, была опасность пробить колеса, к сожалению, сегодня у нас это и случилось. Ближе к 40-му километру накатили экипаж Вязовича, очень долго ему сигналили в приборы безопасности, просили дорогу. Не знаю, по каким причинам он нас не пропустил. С 70-го километра стало чуть пошире и посуше, но поднялась сильная пыль. Видимость, практически, нулевая, промоины по краям дороги, острые камни. В связи с этим пришлось сбросить темп, соответственно, Вязович от нас уехал и уже потом дальше мы его не видели”.

В генеральной классификации на второе место вышел экипаж Каргинова, Шибалов расположился на третьей строчке, Мардеев идет пятым, а Куприянов – седьмым.

Во вторник участников гонки ждет третий этап Улан-Удэ – Улан-Батор. Экипажы впервые в истории “Шелкового пути” окажутся в Монголии. Общая длина этапа составит 691 километр, из которых 243 километра пройдут в боевом режиме.

ГРУЗОВОЙ ЗАЧЕТ. РЕЗУЛЬТАТЫ 2-ГО ЭТАПА

Pos. Name Make Time Gap

1 S. VIAZOVICH MAZ 02:29:42 00:00:00

2 A. KARGINOV Kamaz 02:33:12 00:03:30

3 M. VAN DEN BRINK Renault 02:36:07 00:06:25

4 A. SHIBALOV Kamaz 02:36:24 00:06:42

5 A. MARDEEV Kamaz 02:36:24 00:06:42

6 P. GARROUSTE Iveco 02:42:36 00:12:54

7 S. KUPRIANOV Kamaz 02:44:39 00:14:57

8 I. HANAWA Hino 02:51:31 00:21:49

9 T. SUGAWARA Hino 02:53:35 00:23:53

10 A. VASILEVSKI MAZ 02:56:46 00:27:04

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ

Pos. Name Make Time Gap

1 S. VIAZOVICH MAZ 03:04:14 00:00:00

2 A. KARGINOV Kamaz 03:11:11 00:06:57

3 A. SHIBALOV Kamaz 03:11:52 00:07:38

4 M. VAN DEN BRINK Renault 03:14:22 00:10:08

5 A. MARDEEV Kamaz 03:19:27 00:15:13

6 P. GARROUSTE Iveco 03:21:06 00:16:52

7 S. KUPRIANOV Kamaz 03:23:46 00:19:23

8 I. HANAWA Hino 03:30:13 00:25:59

9 A. VASILEVSKI MAZ 03:35:56 00:31:42

10 T. SUGAWARA Hino 03:37:09 00:32:55