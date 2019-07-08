Экипажи команды «КАМАЗ-мастер» стартовали на ралли «Шелковый путь»

В Иркутске стартовал международный ралли-марафон Шелковый путь-2019. В гонке команду КАМАЗ-мастер будут представлять экипажи Андрея Каргинова, Антона Шибалова, Айрата Мардеева и Сергея Куприянова.

Традиционные мероприятия

Российская команда прибыла в Иркутск в среду, 3 июля, и разместилась в сервис-парке на набережной реки Ангары, откуда открывается живописный вид на старинный российский город.

Спортивной делегации КАМАЗ-мастер организаторами Шелкового пути было доверено первыми пройти административные проверки. Ровно в восемь утра 5 июля члены команды перешагнули порог здания лингвистического факультета Иркутского государственного университета. Получение необходимого для гонки оборудования, выдача роудбуков, проверка гоночных лицензий, документов на машины, водительских прав и фотографирование – такими были пункты первого этапа получения доступа для участия в ралли.

В этот же день на набережной, где расположен памятник основателям города Иркутск, техническая инспекция гонки приступила к проверке спортивных грузовиков, которым предстоят долгие и тяжелые 5000 километров захватывающего приключения под названием ралли Шелковый путь. К слову, проверка оборудования безопасности, которая крайне важна в таких соревнованиях как автоспорт, проходит в соответствии с регламентами FIA (Международной автомобильной федерации).

Успешно пройдя административные и технические проверки, и получив стартовые номера на гонку, боевые КАМАЗы отправились на тестовый участок, где команда могла провести финальные настройки машин.

“Проверки прошли достаточно успешно, потому что основные участники едут Шелковый путь не первый раз, знают технические требования, правила подготовки автомобилей и правила прохождения технического осмотра”, – рассказал технический директор КАМАЗ-мастер Владимир Губа.

Церемония старта

Из-за крупного паводка в Иркутской области, унесшего жизни более 20 человек, дирекция ралли приняла решение провести символическое начало гонки без торжественных мероприятий. Собравшиеся на площади Графа Сперанского в центре Иркутска многочисленные зрители тепло поприветствовали все экипажи команды КАМАЗ-мастер.

Победитель ралли Шелковый путь-2018 Андрей Каргинов, пилот КАМАЗ-мастер, №300: “С нетерпением ждали этого события и старта гонки. Эмоции переполняют, мы в предвкушении серьезного соревнования. Борьба будет непростой, мы видели конкурентов и, естественно, ждем старта на спецучасток, чтобы доказать, что у Камаз-мастер отличные автомобиль, экипажи и команда. Будем работать слаженно и постараемся принести хороший результат”.

Двукратный победитель ралли Шелковый путь-2012, 2016 Айрат Мардеев, пилот команды КАМАЗ-мастер, №302: “Долго ждали старта. Перед гонкой переживаем, но, наверное, еще больше волнуется мой новый механик Сергей Кренев. Это его первые соревнования, для него это все в новинку, но мы все готовы на 100%”.

Пилот команды КАМАЗ-мастер Антон Шибалов, №303: “Настрой на начало гонки только боевой! Предстоит интересный маршрут, лишь бы погода не внесла свои коррективы. Мы надеемся на хороший результат, на победу. В этом году у нашего экипажа новый автомобиль, впервые едем в этой компоновке кабины с новым двигателем и коробкой передач. Опыта участия в гонке на этом грузовике еще не было, но будем с первых дней стараться задавать хороший темп и привыкать к машине”.

Впереди команду Камаз-мастер и других участников гонки ждут десять тяжелых и изнурительных дней, в ходе которых экипажи преодолеют более 5000 километров, 2700 из которых придутся на скоростные спецучастки. Уже в воскресенье состоится первый этап Иркутск – Байкальск, протяженность спортивного спецучастка составляет 51 километр.