ЭТАП 1: Иркутск – Байкальск

Предсказать итоги первого этапа не решался никто – слишком много неизвестных: новый регион проведения гонки, незнакомые этапы, никому неизвестная трасса

Да ещё и погода преподнесла сюрприз – на протяжении нескольких дней перед стартом ралли «Шёлковый путь» стояла жара, а в ночь перед стартом над трассой прошёл сильный дождь, кардинально изменивший характер покрытия. К моменту старта первого участника выглянуло солнце, резко потеплело и дорога стали подсыхать.

Дистанция первого спецучастка составляла всего-то пятьдесят километров, но событий на нём произошло столько, что хватило бы на целую гонку. Забегая вперёд можно смело сказать – итоги этапа сразу в трёх из четырёх зачётов оказались если не сенсационными, то по меньшей мере неожиданными.

Победа поделённая по-братски

«Это сенсация», – так охарактеризовали двойную победу братьев Бенавидес на первом этапе журналисты, приехавшие в Россию для освещения этапа чемпионата мира FIM по ралли-рейдам. Этим людям можно доверять – и действительно, впервые в истории своей семьи Кевин Бенавидес и его младший брат Люсиано финишировали на первом и втором месте в международных соревнованиях. Тройку призёров замкнул Ксавье де Султре – борьба была настолько острой, что все три призёра уложились в одну минуту.

Что же случилось с остальными фаворитами? Джоан Барреда стал четвёртым, лидер чемпионата мира FIM по ралли-рейдам этого года Сэм Сандерленд финишировал только пятым, Эндрю Шорт примчался к финишу девятым, а Хосе Игнасио Корнехо и вовсе показал 14 результат.

В чём же причина столь необычных итогов этапа? Дело в том, что за ночь покрытие трассы развезло, дорога оказалась настолько покрыта грязью, стало очень скользко и многие гонщики предпочли не рисковать, чтобы не наломать дров в дебюте гонки. Стоит также отметить любопытный факт: первая тройка райдеров на финише – это выходцы из эндуро. А вот Сандерленд и Барреда – бывшие мотокроссмены и нынешние условия попросту им не подошли.

Общее мнение выразила российская мотогонщица Анастасия Нифонтова, которая финишировала на 22 месте в общем зачёте и третьей в виртуальном женском зачёте – вслед за Лайей Санс и Габриэлой Новотной. Позади Анастасии этап закончила монгольская гонщица Бямбасурен Батундрал.

Анастасия Нифонтова: «Очень много камней, которые не видно. Плюс я еду на раллийной резине, которая больше предназначена для песка и сухого грунта – к сожалению, у меня не было с собой грязевой резины. Поэтому ехала очень аккуратненько, ведь сегодняшний этап по сути ничего не решал. На результат поеду ближе к Монголии».

Чемпионы проиграли претенденту

Кто-то может подумать, что наличие всего-навсего трёх участников в зачёте квадроциклов делает борьбу в этой категории не столь интересной. Но первый же этап убедительно доказал, что это не так.

Фаворитами зачёта безусловно считались действующий чемпион мира FIM по кросс-кантри в категории “Квадроциклы” Александр Максимов и многократный чемпион мира, победитель ралли-марафона «ДАКАР» Рафал Соник. Но в дуэль двух чемпионов внезапно вмешался Аркадиуш Линднер.

Именно польскому гонщику достались лавры победителя первого этапа ралли «Шёлковый путь» среди квадроциклов. Российский гонщик проиграл ему четыре с половиной минуты, а легендарный Рафал Соник ещё больше – пять минут и сорок секунд.

Александр Максимов: «Квадроцикл не едет почему-то. Он настроен на жаркие страны и как попадает в воду – не едет. Завтра будем что-то менять. Много грязи, воды, трасса интересная. Очень много болельщиков, хорошая поддержка. Рад участвовать в таком мероприятии на родной земле!»

Дежа вю Нассера Аль-Аттии

В 2018 году Нассер Аль-Аттия за рулём Toyota Hilux выиграл первый этапе ралли «Шёлковый путь», опередив ближайшего соперника на две с половиной минуты. Прошёл год и на первом этапе ралли «Шёлковый путь» 2019 года всё тот же Аль-Аттия финиширует первым с отрывом в две с половиной минуты.

Дежа вю? Если к этому добавить тот факт, что Язид Аль-Раджи снова заканчивает первый этап с третьим результатом, а между двумя претендентами на победу вклинивается моноприводная багги, то количество совпадений становится пугающим.

Впрочем Аль-Аттия стартовал сегодня, думая не о прошлогодних результатах, а о том, какая стартовая позиция будет у него на третьем этапе. Почему? Он рассказал об этом…

Нассер Аль-Аттия: «Да, для нас первый этап оказался весьма успешным. Мы решили атаковать и выиграли спецучасток. Было непросто – много грязи, камней, но всё закончилось хорошо. Нашей основной целью была победа на этапе. Завтра мы можем позволить себе потерять время и пропустить соперников вперёд, так как третий этап довольно протяжённый и на нём лучше стартовать позади. Тактика? Да, тактика».

Как и год назад стартовый этап был отмечен большим количеством проблем, с которыми столкнулись экипажи. Язид Аль-Раджи был вынужден остановиться в самом начале спецучастка с тем, чтобы заменить пробитое колесо – из-за этого он даже пропустил вперёд Аль-Аттию. Хан Вей также пострадал из-за прокола, но принял решение ехать до конца – в результате вместо заднего правого колеса его багги щеголяла на финише голым колёсным диском.

Петербуржец Андрей Рудской приехал в Иркутск с желанием взять реванш за прошлогоднее поражение – тогда его подкосили различные технические проблемы. Но и сегодня не обошлось без трудностей. Камнем преткновения стал один из бродов – залитый водой мотор начал троить. Экипажу пришлось остановиться, что привело к потере времени.

Подкосили проблемы с электрикой и другого российского пилота – фаворита зачёта T3 Сергея Карякина. Ему пришлось ждать приезда своего товарища по команде Алексея Шмотьева, который взял Maverick Сергея на буксир. Но если потеря времени для Рудского составила около шести минут, то остановка и последовавшая затем буксировка “стоили” Карякину почти 17 минут.

Не повезло и ещё одному российскому гонщику – новое сцепление, установленное на ГАЗель Евгения Суховенко проскальзывало с самого старта этапа и лишь через двадцать километров после старта всё заработало как надо и ростовчанин смог выйти на свой привычный темп, но время уже было потеряно.

Но главным неудачником первого дня в зачёте внедорожников стал Остин Джонс. В попытке обогнать другого участника он выехал с дороги в поле, где врезался в огромный пень. После сильнейшего удара его багги американского экипажа лишилась передней левой подвески и отправилась в продолжительный полёт, совершив крышу в несколько оборотов. Остин и его штурман Келлон Уолш сумели восстановить работоспособность машины и добраться до финиша – при этом один из пилотов ехал снаружи, сидя на запасном колесе. Итогом этого инцидента стало отставание в один час от лидера.

Каковы же итоги первого этапа ралли «Шёлковый путь – 2019» в зачёте внедорожников? Лучшее время на финише показал Нассер Аль-Аттия. Вторым этап закончил Жером Пелише. Замкнул тройку призёров прошлогодний победитель Язид Аль-Раджи.

На четвёртом и пятом местах стартовый этап закончили китайские гонщики Уанг Сянг и Цзи Ян Ганг. Далее – Матьё Серрадори, Давид Бенсадун, Джан Мин, Ню Бандинг и Дзи Рон.

По итогам этапа сложилась уникальная ситуация – в первой десятке ралли «Шёлковый путь» лишь два полноприводных автомобиля и восемь заднеприводных багги. При этом сразу пять участников в ТОП-10 представляют Китай – а ведь маршрут гонки ещё не добрался до китайских этапов. Что же ожидает нас там…?

Лучший из российских гонщиков – Андрей Рудской, который занимает 15 место. Вслед за ним финишировал единственный полностью украинский экипаж в составе Юрия Протасоваи Юрия Кондратьева. Алексей Игнатов идёт на двадцатом месте в общем зачёте и втором в зачёте Open.

И, наконец, в зачёте Т3 прогремела сенсация – на первом месте в итоговых протоколах дня два участника: Винсент Гонсалес и Татьяна Сычёва. Два дебютанта ралли «Шёлковый путь» показали одинаковое время и вдвоём возглавили гонку в своей категории.

“Kapotnik” атакует

В лексиконе зарубежных ралли-рейдовых журналистов есть термин, пришедший из русского языка – они его используют в своей речи. И слово это – капотник. Так теперь принято называть гоночные грузовики капотной компоновки. Началось всё с капотного КАМАЗа, построенного командой “КАМАЗ-мастер” и распространилось на все автомобили схожей компоновки.

Первый этап девятого издания ралли «Шёлковый путь» был выигран как раз капотником, но, к сожалению, не КАМАЗом – лидер команды “МАЗ-СПОРТавто” Сергей Вязовичпромчался по покрытой грязью трассе с невероятной скоростью и показал лучшее время.

Сергей Вязович: «Конечно, классный участок, но здесь в лесу очень скользко – вся езда, в принципе, на технику управления автомобилем. Опасно достаточно, мы встретили много багги и внедорожников стоящих с оторванными колесами и подвесками. А глинистые участки, особенно на спусках, были нереально скользкими! Мы в принципе старались держать высокий темп, по пути обогнали КАМАЗ Айрат Мардеева, возможно, у него какая-то проблема, я не думаю, что ему было настолько скользко. У нас в целом все сложилось хорошо, мы получили удовольствие, я люблю “мокрую” езду».

Впрочем ставший вторым пилот команды “КАМАЗ-мастер” Антон Шибалов проиграл ему совсем немного – 56 секунд. А вот занявший третье место на финише этапа Алексей Вишневский отстал от своего товарища по команде более чем на две с половиной минуты.

С четвёртым результатом первый спецучасток закончил победитель ралли «Шёлковый путь» прошлого года Андрей Каргинов из команды “синей армады”. Далее финишировали ещё один капотник Renault Мартена ван ден Бринка и быстрая техничка команды Boucou под управлением Патриса Гарруста.

Но если лучшее время Вязовича и пятый результат ван ден Бринка нельзя назвать сенсацией, то финиш на седьмом месте дебютанта «Шёлкового пути» японского гонщика Икуо Ханавы стал настоящей неожиданностью.

Японский коллектив привёз в Иркутск свою новейшую разработку – Hino 600 капотной компоновки. Лидер команды Терухито Сугавара признавался перед стартом, что этот автомобиль ведёт себя на трассе намного лучше, чем его традиционный бескапотный грузовик. Но опытный гонщик не рискнул стартовать за рулём непроверенной техники и машину получил в своё распоряжение экипаж-дебютант команды Hino Team Sugawara. Как знать, не пожалел ли Терухито-сан о своём решении – он закончил этап лишь 13-м?

Между двумя Hino стартовый спецучасток закончили Сергей Куприянов, Александр Василевский, Авив Кадшай, Болеслав Левицкий и Айрат Мардеев.

Гонщики челнинской команды приняли решение не рисковать и не стали атаковать изо всех сил – дорожные условия на первом этапе, узкая трасса и множество камней могли испортить гонку любому участнику.

К примеру, КАМАЗ Сергея Куприянова финишировал со следами от веток на бортах – пилот так прокомментировал этот факт: «Местами было просто скользко. Мы очень осторожничали потому, что не хватало только в первый день что-нибудь эдакое сделать. Ехали с большим запасом надежности так, чтобы добраться до финиша, а не тосковать там на трассе. В целом все хорошо, но мы же здесь первый раз и кто знает какие особенности у этого покрытия: то оно равномерное, то вдруг становится скользко. А вдоль реки уже были такие песчаные прямые отрезки – тут, конечно, да, можно было нажать».

Первый этап «Иркутск – Байкальск» Международного ралли «Шёлковый путь – 2019» завершён. В понедельник участников ждёт второй этап, который пройдёт по маршруту «Байкальск – Улан-Удэ». Протяжённость его составит 409 километров, 208 из которых станут дистанцией спецучастка.