Вице-губернатор Петербурга рассказала о состоянии пострадавших в ДТП на съезде с Троицкого моста. Водителя спасли от самосуда

По факту ДТП, на съезде с Троицкого моста, пострадало трое человек. По состоянию на 15:00 мужчина 60 лет остаётся в Александровской больнице в состоянии средней тяжести, 40-летний мужчина в Покровской больнице в удовлетворительном состоянии. Ребенок 8 лет был отпущен домой.#дтп— Анна Митянина (@A_Mitjanina) June 2, 2019
По факту ДТП, на съезде с Троицкого моста, пострадало трое человек. По состоянию на 15:00 мужчина 60 лет остаётся в Александровской больнице в состоянии средней тяжести, 40-летний мужчина в Покровской больнице в удовлетворительном состоянии. Ребенок 8 лет был отпущен домой.#дтп
— Анна Митянина (@A_Mitjanina) June 2, 2019
“По факту ДТП, на съезде с Троицкого моста, пострадало трое человек. По состоянию на 15:00 мужчина 60 лет остаётся в Александровской больнице в состоянии средней тяжести, 40-летний мужчина в Покровской больнице в удовлетворительном состоянии. Ребенок 8 лет был отпущен домой” – Анна Митянина Вице-губернатор Санкт-Петербурга.
В субботу, 1 июня, на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева «Рено Логан» въехал в толпу. По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в ВКонтакте, автомобиль ехал на желтый свет и пытался уйти от столкновения со встречной машиной.
«Фонтанка.ру» рассказала о том, что прохожие пытались устроить самосуд, окружив автомобиль с водителем, которым в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» назвали гражданина Узбекистана 1996 года рождения. Его спасли от разгневанных горожан в служебной машине сотрудники полиции. Ahbor.com назвал водителя гражданином Таджикистана.
От. Ред.: Немало вопросов вызывают действия водителя совершавшего левый поворот. От столкновения с ним уворачивался “белый Logan”. Ждем разбора ДТП сотрудниками ДПС Санкт-Петербурга.
Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Петербурге
C 2014 года www.amsrus.ru
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