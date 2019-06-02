Вице-губернатор Петербурга рассказала о состоянии пострадавших в ДТП на съезде с Троицкого моста. Водителя спасли от самосуда

Вице-губернатор Петербурга рассказала о состоянии пострадавших в ДТП на съезде с Троицкого моста. Водителя спасли от самосуда
Июнь 02 17:15 2019

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина в своем микроблоге в Twitter рассказала о состоянии пострадавших в ДТП на съезде с Троицкого моста.

“По факту ДТП, на съезде с Троицкого моста, пострадало трое человек. По состоянию на 15:00 мужчина 60 лет остаётся в Александровской больнице в состоянии средней тяжести, 40-летний мужчина в Покровской больнице в удовлетворительном состоянии. Ребенок 8 лет был отпущен домой” – Анна Митянина Вице-губернатор Санкт-Петербурга.

В субботу, 1 июня, на перекрестке Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева «Рено Логан» въехал в толпу. По словам очевидцев из группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в ВКонтакте, автомобиль ехал на желтый свет и пытался уйти от столкновения со встречной машиной.

«Фонтанка.ру» рассказала о том, что прохожие пытались устроить самосуд, окружив автомобиль с водителем, которым в «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» назвали гражданина Узбекистана 1996 года рождения. Его спасли от разгневанных горожан в служебной машине сотрудники полиции. Ahbor.com назвал водителя гражданином Таджикистана.

От. Ред.: Немало вопросов вызывают действия водителя совершавшего левый поворот. От столкновения с ним уворачивался “белый Logan”. Ждем разбора ДТП сотрудниками ДПС Санкт-Петербурга.

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Петербурге

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ДТПСанкт-Петербург
  Категории:
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AMSRUS
AMSRUS

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