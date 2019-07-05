Ford Trucks F-MAX станет официальным партнером FIA в 2019 году

Ford Trucks F-MAX будет представлен на каждой гонке сезона 2019 года и станет неотъемлемой частью паддока чемпионата.

Европейская ассоциация гонок на грузовиках (ETRA) с гордостью объявляет о том, что Ford Trucks становится новым партнером Чемпионата Европы по гонкам на грузовиках (ETRC) FIA в 2019 году. Став обладателем престижной награды Международный Грузовик Года 2019 (International Truck of the Year 2019), Ford Trucks F-MAX получает звание Официального грузовика чемпионата, а компания Ford Trucks присоединяется к списку передовых и технически-амбициозных партнеров Чемпионата ETRC.

Ford Trucks F-MAX был отмечен за передовые технологии, комфорт, мощность, эффективность и общую стоимость владения. Плоский пол в кабине F-MAX, его двигатель Ford Ecotorq мощностью 500 л.с. и 12-ступенчатая автоматическая коробка передач ZF получили высокую оценку специалистов, равно как и применённые в грузовике технологии E-APU, функция eco-roll и интеллектуальный круиз-контроль (Max Cruise). Внутри новой кабины, F-MAX предлагает водителю настоящий комфорт и роскошь благодаря ширине 2,5 метра и современному дизайну, ориентированному на водителя.

Два тягача F-MAX будут присутствовать на каждом этапе FIA ETRC по всей Европе в 2019 году. Первый будет демонстрироваться 400-тысячной аудитории перед началом каждой из 32 гонок, тогда как второй будет доступен всем желающим для знакомства и изучения в фанатском городке.

ETRA – Георг Фукс / Рольф Вернер: «От лица FIA ETRC, мы рады приветствовать Ford Trucks в нашем паддоке который считается одновременно дружественной и ориентированной на бизнес средой. Наше партнерство построено на взаимном понимании того, что мы хотим продемонстрировать сочетание спортивных, отраслевых и технических ценностей уже существующей и новой аудитории. Поэтому мы очень рады приветствовать Ford Trucks как нового партнера, новый бренд и как новую составляющую чемпионата. Кроме того, мы приветствуем любителей Ford Trucks по всему миру, которые только знакомятся с чемпионатом FIA ETRC, для которого 2019 год станет лучшим, как с точки зрения спорта, так и индустрии грузовых автомобилей»