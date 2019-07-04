Opel запатентовал модель Combo Life для России

Opel запатентовал модель Combo Life для России
Июль 04 21:09 2019

Opel будет продавать в России минивэн Combo Life, построенный на одной платформе с новыми Citroen Berlingo и Peugeot Partner

В базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появились патентные изображения новой модели Opel для российского рынка. Речь идет о модели Combo в ее пассажирской версии Life.

Opel Combo Life, дебютировавший весной 2018 г. на Женевском автосалоне, построен на модульной платформе альянса PSA. Он делит основные узлы и агрегаты с новыми Citroen Berlingo и Peugeot Partner. Предполагается, что в России Combo Life будет доступен как со стандартной колесной базой (2780 мм), так и с удлиненной (2970 миллиметров).

Opel Combo Life

Фото: www1.fips.ru

В Европе Opel Combo Life предлагают с 1,5-литровым дизельным двигателем мощностью 130 лошадиных сил. Кроме того, доступен 1,2-литровый бензиновый турбомотор с такой же отдачей. Трансмиссии — пяти- и шестиступенчатые механические коробки либо восьмидиапазонный «автомат». В Германии цены на Opel Combo Life стартуют с отметки 21,6 тыс. евро (примерно 1,55 млн руб.).

В конце февраля 2019 г. компания Opel, два года назад ставшая частью PSA, объявила о возвращении на российский рынок. В четвертом квартале нынешнего года в РФ стартуют продажи коммерческих моделей Zafira Life и Vivaro, а также кроссовера Grandland X.

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AMSRUS
AMSRUS

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