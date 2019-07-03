Hyundai Motor Group и Rimac подчеркнули важность стратегического партнерства

Hyundai Motor Group вместе c компанией Rimac Automobili приняли участие в обсуждении будущего автомобильной промышленности в Хорватии.

Встреча, организованная основателем и генеральным директором Rimac Матье Римацем, прошла 28 июня в штаб-квартире Rimac в пригороде Загреба при участии премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича (Andrej Plenković), министров и высокопоставленных чиновников.

Томас Шемера, исполнительный вице-президент и глава группы по продуктовому развитию, был приглашен на эту встречу как партнер и акционер Rimac вместе с Люцем Мешеке (Lutz Mescheke), заместителем председателя совета директоров и членом исполнительного комитета Porsche AG.

«Мы рады поддержке, которую правительство Хорватии оказывает нашей совместной работе с Rimac, — заявил Томас Шемера. — Мы продолжим развивать наше стратегическое сотрудничество в сфере разработки спортивных электромобилей и прототипов с силовыми установками на топливных элементах под разными брендами Hyundai Motor Group».

«Rimac стремится участвовать в привлечении инвесторов в Хорватию и видит свою роль в выявлении потребностей и ожиданий автомобильной отрасли», — отметил Матье Римац, генеральный директор Rimac. — Перспективы этой инициативы выглядят весьма оптимистично благодаря поддержке наших акционеров. Их участие в этой встрече подтверждает важность стратегического партнерства Rimac и Hyundai Motor Group, нацеленного на совместное развитие революционных технологий, которые станут основой автомобильной отрасли в будущем».

В мае Hyundai Motor Group объявила, что инвестирует 80 млн евро в компанию Rimac для укрепления своего лидерства на рынке спортивных автомобилей с электрическими силовыми установками. С этого момента компании тесно сотрудничают в области разработки прототипов электрической версии спортивного автомобиля Hyundai N среднего сегмента и спортивного автомобиля с силовой установкой на топливных элементах, намереваясь в дальнейшем вывести новые модели на рынок.