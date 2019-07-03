АВТОВАЗ приостанавливает производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске

Группа «АВТОВАЗ» вынужденно приостанавливает производство

Группа «АВТОВАЗ» вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске с 3 июля 2019 года. Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент»(г. Нижний Новгород).

«АВТОВАЗ» делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства. Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки.

Приостановка производства на заводах АВТОВАЗа на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей LADA в дилерской сети марки.

О возобновлении производства будет сообщено дополнительно.