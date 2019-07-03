АВТОВАЗ приостанавливает производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске

АВТОВАЗ приостанавливает производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске
Июль 03 18:09 2019

Группа «АВТОВАЗ» вынужденно приостанавливает производство

Группа «АВТОВАЗ» вынужденно приостановит производство на всех сборочных линиях в Тольятти и Ижевске с 3 июля 2019 года. Простой связан с очередным неправомерным нарушением обязательств по договору поставки и срывом поставок необходимых комплектующих со стороны ООО «Завод Автокомпонент»(г. Нижний Новгород).

«АВТОВАЗ» делал все возможное для недопущения этой ситуации и предпринимает все необходимые меры для скорейшего возобновления производства. Компания оставляет за собой право взыскать с недобросовестного поставщика понесенные убытки.

Приостановка производства на заводах АВТОВАЗа на сегодняшний день не оказывает влияния на доступность автомобилей  LADA в дилерской сети марки.

О возобновлении производства будет сообщено дополнительно.

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AMSRUS
AMSRUS

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