Концерн FCA заявил о масштабной электрификации автомобилей

Маслкары Dodge с моторами V8 получат электротягу

Американские автомобили с большими моторами V8 нравятся многим: в последние лет эдак десять эти двигатели стали мощнее и экономичнее, многие из них имеют систему деактивации цилиндров, а благодаря компрессорам они развивают очень высокую мощность. Однако из-за большого объема они расходуют немало топлива в крейсерском режиме и на холостых оборотах, а достаточно высокие цены на нефть (сегодня она стоит 65 долларов за баррель) делают эксплуатацию маслкаров затратной.

Как сообщает издание The Detroit Bureau, о масштабной электрификации автомобилей концерна Fiat Chrysler Automobiles заявил новый начальник отдела по разработке силовых установок Микки Блай. По его словам, на данный момент FCA является далеко не лидером в вопросах электрификации ДВС, но в течение года-полутора эта ситуация изменится.

По данным источников издания Autoevolution, 48-вольтовый «мягкий» гибрид получит 6,2-литровый мотор HEMI, который устанавливается на автомобили Charger и Challenger. На этих маслкарах он развивает в топ-версии Redeye 808 л.с. (840 л.с. на лимитированной модификации Challenger Demon), расходуя в крейсерском режиме на шоссе 10,7 литра топлива на 100 километров пути, однако в режиме «газ в пол» этот показатель составляет 5,4 литра в минуту.

В прошлом году марка Ram Trucks (принадлежит FCA, ранее находилась в структуре Dodge) представила обновленный пикап 1500, у которого под капотом находится 5,7-литровый мотор с «мягким» гибридом. Благодаря этой системе двигатель стал экономичнее на 10-12%, а заряда батареи с выключенным двигателем хватает на десять минут работы кондиционера и бортовой электроники. Это выгодно, ведь на холостых оборотах прогретая 5,7-литровая «восьмерка» расходует около 50 граммов топлива каждые 90 секунд, а это приблизительно вдвое больше, чем 2,0-литровая «четверка». Кроме того, это позитивно влияет на уровень выброса вредных веществ.

Также FCA планирует вывести на рынок полностью электрические модели и различные гибриды, поэтому наделением биг-блоков 48-вольтовой системой дело не ограничится.

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