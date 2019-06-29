Honda объявила о старте продаж нового конкурента BMW X4

Honda объявила о старте продаж нового конкурента BMW X4
Июнь 29 16:04 2019

Японский автомобильный бренд официально объявил о начале продаж новой модификации купеобразного кроссовера Avancier.

Эксперты неоднократно представляли данный автомобиль в качестве главного конкурента для немецкой модели BMW X4. Новинка получила стильную темную решетку радиатора, а также специальные накладки на кузове. Кроме того, также данная модель имеет линзованную головную оптику и увеличенные колесные диски диаметром 19 дюймов.

В салоне предусмотрели кожаный салон, а также отделку алькантарой и стеклянную крышу. Среди новых опций важно выделить систему предотвращения столкновений и адаптивный круиз-контроль. Новинка кроссовера Avancier приводится в движение 1,5-литровым бензиновым двигателем с мощностью 193 л.с.

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AMSRUS
AMSRUS

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