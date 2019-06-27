Peugeot дала обещание выпустить ретрокупе, если об этом попросят 500 000 человек

Peugeot дала обещание выпустить ретрокупе, если об этом попросят 500 000 человек
Июнь 27 08:01 2019

Peugeot раскрыл информацию о технической начинке концепт-кара e-Legend и какие перспективы у электрической модели.

В разговоре с Auto Express менеджер по планированию Peugeot Филипп-Эммануэль Жак сказал, что внутри компании никто не ожидал такого успеха концепта: «Мы знали, что реакция будет положительной, но такой интерес к автомобилю стал для нас всех сюрпризом», — сказал он.

Peugeot e-Legend

Фото: motor.ru

Интерес к электромобилю был настолько высокий, что поклонники модели запустили онлайн-петицию с требованием запустить автомобиль в серийное производство. Сейчас она собрала почти 60 000 подписей — по словам руководства Peugeot, если эта цифра достигнет 500 000 подписей, марка всерьез рассмотрит вопрос о создании серийной модели.

Peugeot e-Legend

Фото: motor.ru

Купе приводится в движение 462-сильным электромотором, а под полом электромобиля установлена батарея емкостью 100 киловатт-часов. Одной зарядки хватает почти на 500 километров пробега. Первые 100 километров в час концепт может набрать меньше чем за четыре секунды.

Peugeot e-Legend

Фото: motor.ru

Автомобиль оснащен автопилотом: после включения режиме автономного управления рулевое колесо прячется в консоли, педали опускаются в пол и создается ощущение, что в автомобиле изначально не было никаких систем управления. Вместо классических козырьков установлены сенсорные экраны, а в пространстве для ног – огромный 49-дюймовый дисплей.

Peugeot e-Legend

Фото: motor.ru

Также концепт имеет голосовой помощник от компании SoundHound, который понимает 17 языков, и аудиосистему Focal. Она была разработана специально для этой машины.

Вопрос с запуском серийного производства пока что остается открытым, но некоторые решения и технологии концепта e-Legend должны появиться на автомобилях группы PSA.

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AMSRUS
AMSRUS

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