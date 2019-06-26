Volkswagen Digital Experience на фестивале «Дикая мята»

Volkswagen второй год подряд является официальным автомобильным партнером крупнейшего фестиваля в России “Дикая мята”

Марка Volkswagen второй год подряд выступает официальным автомобильным партнером одного из крупнейших музыкальных событий в России – фестиваля «Дикая мята», который пройдет с 28 по 30 июня в Тульской области. Помимо просмотра выступлений самых актуальных музыкальных исполнителей из разных стран мира, гости мероприятия также смогут принять участие в Volkswagen Digital Experience – масштабном «виртуальном» тест-драйве для российских клиентов и поклонников марки.

Фестиваль «Дикая мята», проходящий в двенадцатый раз, входит в число популярнейших событий страны. В ближайшие выходные в

рамках фестиваля выступят: Баста, Монеточка, Alai Oli, The Hatters, «Тараканы!», James Leg и многие другие. Кроме того, в ходе события

гости также смогут посетить развлекательные площадки, среди которых: «Гамачная», «Диафильминариум», ярмарка хенд-мейда

«Дар-базар», торговая улица «Гоанский двор». На территории «Дикой мяты» также будет представлена площадка Volkswagen, где гости смогут познакомиться с последними новинками и бестселлерами марки благодаря современным цифровым технологиям и интерактивным форматам, а также поучаствовать в многочисленных активностях.

Например, посетители смогут пройти виртуальный тест-драйв автомобилей Tiguan, Teramont и Touareg в городе будущего с использованием инновационной капсулы виртуальной реальности с активными креслами. Кроме того, благодаря технологии дополненной реальности гости территории Volkswagen получат возможность познакомиться с самыми передовыми технологиями автомобилей марки.

На специальной демонстрационной площадке будет представлен модельный ряд SUV марки Volkswagen: Tiguan, Teramont и Touareg.

Консультанты помогут потенциальным клиентам определиться с выбором автомобиля, используя планшет с интерактивным конфигуратором.

Помимо этого, будет организован специализированный стенд, посвященный партнерству с UEFA2020 и РФС, где любители спорта при помощи технологии Bullet Time смогут «стать» вратарем сборной, а также попробовать себя в соревновании по цифровому настольному футболу и выиграть памятные призы. А в специализированном пространстве Volkswagen Emotion гости смогут узнать, какой внедорожник Volkswagen подойдет лично им, и создадут свой цифровой аватар.