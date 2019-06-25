Серийное производство спутников ГЛОНАСС-К в 2019 году планируют приостановить

Правительство хочет приостановить серийное производство спутников ГЛОНАСС-К в 2019 году. Это следует из заключения Счетной палаты на проект поправок к федеральному бюджету.

Проблемы возникли из-за ограничений на импорт иностранных комплектующих и невозможности быстро заменить их российскими аналогами.

Бюджетные расходы на спутники сократили почти на 12,9 миллиарда рублей. Половину этих денег (6,9 миллиарда рублей) планировал потратить «Роскосмос», еще шесть миллиардов — министерство обороны. Деньги перераспределят на разработки по импортозамещению, сообщили РБК в правительстве.

Что еще известно:

В 2014 году Евросоюз запретил экспорт в Россию товаров двойного назначения, если они предназначены для военного использования. Поставки для космической отрасли вывели из-под санкции, когда речь идет о разработках для гражданского сектора. Это не касается ГЛОНАСС, потому что система может использоваться и в военных целях.

О спутниках ГЛОНАСС:

ГЛОНАСС-К — серия космических аппаратов, которую разрабатывает предприятие «Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева». Спутники относятся к третьему поколению серии. Первое поколение называется ГЛОНАСС, второе — ГЛОНАСС-М.

Россия планировала запустить последний аппарат ГЛОНАСС-К в 2023 году. Она отправила на орбиту два спутника, запуск третьего отложили из-за проблем с поставками деталей.

С 2014 года чиновники говорят о замене импортных комплектующих. В 2016 году предприятие «Микрон» заявило о поставках микросхем для спутников ГЛОНАСС-К. Спустя два года «Интерфакс» сообщил, что у разработчиков появились проблемы при импортозамещении электронной базы.

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