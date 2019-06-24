Единая методика определения расходов на восстановительный ремонт автомобилей по ОСАГО может быть изменена

По ОСАГО предложили выплачивать утерю товарной стоимости

ЦБ РФ предлагает изменить Единую методику определения расходов на восстановительный ремонт автомобилей по ОСАГО. В частности, в нее могут впервые включить коэффициенты компенсации за утрату товарной стоимости (УТС) автомобиля, попавшего в ДТП. В дополнение к этому для каждого субъекта Российской Федерации планируется создать собственные справочники цен на запчасти, их будут обновлять каждые три месяца. Напомним, что ЦБ РФ помимо прочего выполняет функции регулятора рынка страховых услуг.

Сегодня методика определения расходов не содержит порядка определения УТС. При этом владелец машины, которая побывала в аварии и содержит множество крашеных элементов, вынужден делать скидку при перепродаже, поскольку авто утратило качественную заводскую окраску или же структура кузова от удара была нарушена. Порой эта сумма может доходить до сотен тысяч рублей.

Страховщики не обязаны выплачивать УТС, однако еще в 2015 году пленум Верховного суда предписал возмещать этот ущерб по полисам ОСАГО. Если обсуждаемый проект поправок будет принят, то компенсация за УТС по ОСАГО будет начислена в случае устранения перекоса кузова (проема) или рамы; замены несъемных элементов кузова; ремонта съемных или несъемных элементов кузова (включая оперение), в том числе пластиковых частей капота, крыльев, дверей, крышки багажника; полной или частичной окраски наружных лицевых поверхностей кузова, бамперов; разборки салона, вызвавшей нарушение качества заводской сборки.

Установят и ограничения. Компенсация не будет выплачиваться на автомобили старше пяти лет или машины, которые более двух с половиной лет используется в качестве такси. Также под эту норму не попадают автобусы и грузовики старше трех лет, а также автобусы перевозчиков старше года.

Без компенсации по УТС останутся детали с ржавчиной или поврежденные в других ДТП, сколы, трещины лакокрасочного покрытия, простые деформации, не требующие окраски, площадью не более 0,25 дм².

В Российском союзе автостраховщиков (РСА) прогнозируют рост тарифов из-за дополнительных расходов. При этом в РСА считают, что возмещение УТС должно производиться только при выплате по ОСАГО деньгами, а при ремонте автомобиля в автосервисе страховщика новыми запчастями никакого УТС быть не должно.

Также предлагается ввести отдельные справочники по ценам запчастей для каждого субъекта РФ, которые будут обновляться раз в три месяца (сейчас это делают раз в полгода). Сегодня используются единые справочники, а поскольку в некоторых регионах детали могут стоить дороже, чем в других, то владельцы поврежденных автомобилей нередко недополучают компенсацию.

В начале июня РСА обновил приложение для фиксации ДТП. Теперь авторизация пользователя осуществляется через портал Госуслуг. При этом для входа в приложение можно задействовать отпечаток пальца или функцию FaceID (распознавание по лицу).

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