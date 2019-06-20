Пикап Chevy восстановили в честь юбилея Honda

Североамериканское представительство японской компании Honda восстановило пикап Chevy в честь празднования юбилея

Концерн Honda, в основном, ассоциируется с моделями Civic, Pilot или навороченным суперкаром NSX. Концерн является одним из самых успешных на рынке автомобилей во всем мире.

Но в 1959 году дела обстояли по-другому, компания стартовала с производства мотоциклов, а для перевозки их по городам США для дилеров, Honda закупила пикапы Chevrolet.

Именно такой пикап и был восстановлен представительством в Калифорнии. Для полного воссоздания пикапа Honda установила два старинных мотоцикла- CB160 и Honda 50.



60 лет назад было трудно представить, в какой мощный концерн превратится Honda, добьется мирового признания и станет доминировать среди конкурентов. В любом случае, Honda сделала доброжелательный шаг по отношению к конкуренту, отдав дань истории, при этом вложив деньги и время.

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