Появились снимки Dodge RAM с ретро-деталями от SRT-10

Фотографии Dodge RAM 1 500 с деталями от старого SRT-10 появились в сети интернет

Фанаты марки, несомненно, помнят полноразмерный пикап Dodge RAM 1 500 SRT-10 с 8,3-литровым бензиновым мотором от спорткара Viper SRT-10, который выпускался с 2004 по 2006 годы. В ближайшее время компания собирается представить нам мощную версию этого грузовика RAM Rebel TRX, с мотором серии Hellcat. Однако, независимые дизайнеры попробовали представить как бы выглядел SRT-10 в современном прочтении.

Итак, перед нами Dodge RAM 1 500 с деталями от старого SRT-10 — капотом с массивным воздухозаборником посередине, расширенные колёсные арки и прочие знакомые фанатам детали. Помимо прочего отмечается, что на складах концерна FCA наверняка остались ещё 10-цилиндровые моторы от последних Viper.

Напомним, предстоящие пикапы Dodge RAM TRX и TR будут оснащаться бензиновыми двигателями Hellcat мощностью 700 и 520 л.с. соответственно. При учёте, что даже самый простой мотор на 10 л.с. мощнее того самого V10, запуск RAM SRT-10 в серию всё же маловероятен.

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