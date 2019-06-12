Оба пилота Renault F1 Team смогли заработать очки на гран-при Канады

Впервые в сезоне 2019 года Чемпионата мира FIA Формула-1 оба болида команды Renault F1 Team набрали очки на Гран-при Канады в Монреале. Даниэль Риккардо стал шестым, а Нико Хюлькенберг — седьмым.

В этот жаркий и солнечный день на автодроме имени Жиля Вильнёва Даниэль стартовал с четвертого места, сохранял его в начале гонки и показывал отличный темп до первого заезда в боксы на восьмом круге. Благодаря быстро проведенному пит-стопу он смог увеличить отрыв от Пьера Гасли.

Нико также чисто стартовал с седьмого места, обошел Валттери Боттаса на первом круге и дольше Даниэля ехал на шинах Soft, чтобы создать комфортный отрыв от Гасли, и в итоге смог обойти пилота Red Bull Racing после пит-стопа на семнадцатом круге.

После этого оба гонщика до конца успешно удерживали свои позиции, Даниэль финишировал впереди Нико, и вместе они подарили команде прекрасный результат.

Даниэль начал гонку с 4-го места на шинах Pirelli Soft (красные ободки), совершил пит-стоп на 8-м круге и установил новый комплект Hard (белые ободки).

Нико стартовал на шинах Soft, заехал на пит-стоп на 16-м круге и установил новый комплект Hard.

Нико Хюлькенберг, стартовал 7-м, финишировал 7-м: Мы довольны сегодняшним выступлением, это действительно хороший результат для команды. Я уверенно шел на протяжении всей гонки, сохранил резину Soft в хорошем состоянии, и в конце у меня были более свежие шины. В какой-то момент пришлось немного снизить темп, чтобы не допустить перегрева, но в итоге я занял очень хорошее место. Мы покидаем Канаду в отличном расположении духа. Последние три или четыре гонки стали провальными по разным причинам, но сегодня мы смогли показать потенциал нашего автомобиля. Прекрасная награда за тяжелую командую работу в Энстоуне и Вири, теперь нужно продолжать в том же духе.

Даниэль Риккардо, стартовал 4-м, финишировал 6-м: Я сделал все, что мог, и очень доволен результатом. У нас впервые в сезоне в очках финишировали сразу оба болида, при этом на очень высоких шестом и седьмом месте — мы не могли рассчитывать на большее. Очень многообещающее выступление в эти выходные. Понятно, что сейчас мы не можем на равных конкурировать с ведущими командами, но я с огромным удовольствием поборолся пару кругов с Валттери [Боттасом]. Мы реалистично оцениваем свои возможности, и команда может гордиться выступлением на этом Гран-при. У нас есть желание двигаться вперед, мы полны решимости бороться — и это все воодушевляет нас.