Skoda Octavia нового поколения готова к своему дебюту

В середине сентября на международном автосалоне во Франкфурте пройдет презентация Skoda Octavia нового поколения

Skoda Octavia нового поколения, которую недавно заметили на финальных тестах в швейцарских Альпах, готова к дебюту. Серийная версия лифтбека и универсала 2020 модельного года дебютирует в середине сентября на международном автосалоне во Франкфурте. Об этом сообщают зарубежные СМИ со ссылкой на собственные источники, близкие к чешской марке.

Новая «Октавия», которая, как обещают чехи, станет самой продвинутой и современной за всю историю модели, “переедет” на модернизированную платформу MQB и, как следствие, сильно вырастет в габаритах. Предполагается, что новое шасси даст еще 20 литров полезного пространства в багажнике и несколько дополнительных сантиметров для ног задних пассажиров.

Внешность модели приведут в соответствие с актуальным дизайн-кодом Skoda, ранее опробованном на хэтчбеке Scala и кроссовере Kamiq. Изменения коснутся, прежде всего, решетки радиатора (она станет изящнее и шире), передних фар, задних фонарей и бамперов. Салон, в свою очередь, порадует более качественными материалами отделки и новой мультимедийной системой с голосовым управлением.

В моторную гамму Skoda Octavia 2020 года войдет целый ряд бензиновых и дизельных двигателей, а также гибридная силовая установка («мягкий гибрид») с 48-вольтовым стартер-генератором.

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