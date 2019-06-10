В дрэг-битве сразились Hennessey HPE800 Escalade и Ferrari 488 GTB

В дрэг-битве сразились Hennessey HPE800 Escalade и Ferrari 488 GTB
Июнь 10 20:07 2019

Как узнать, достаточно ли быстрый внедорожник? Просто стоит устроить дрэг с суперкаром.

Ателье Hennessey сделало себе имя на тюнинге многих американских машин. Творчество техасского тюнера всегда было направлено на мощность. Одним из последних творений специалистов Hennessey является модернизированный Cadillac Escalade с пакетом HPE800. Внедорожник, облажающий 742 л.с., передающимися на задние колеса, давно позарился на категорию суперкаов. Но как узнать, что перед нами достаточно быстрый внедорожник? Правильно, гонка с суперкаром или, еще лучше, бросить вызов Ferrari 488 GTB в гонке на прямой.

Глядя на технические характеристики, 488 GTB не так далеко ушел от Hennessey Escalade. Итальянский суперкар производит 661 л.с. мощности благодаря 3,9-литровому двигателю с двумя турбинами. Эта мощность передается на задние колеса через 7-ступенчатую коробку передач F1 с двойным сцеплением от Getrag.

Hennessey Cadillac Escalade vs ferrari 488

Фото: speedme.ru

HPE800 Escalade, в свою очередь, производит чуть больше мощности — 742 л.с. на задних колесах. С этими цифрами Hennessey Escalade может разогнаться до 100 км/ч всего за 3,7 секунды.

В то время как у Hennessey Escalade есть полное преимущество перед Ferrari с точки зрения мощности, 488 GTB имеет преимущество в весе. При этом интересно узнать, какая из этих машин самая быстрая в гонке по прямой.

Хотя результаты двух заездов, которые устроили тюнеры, несколько неубедительны, все еще удивительно, как большой внедорожник может не отставать от суперкара.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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