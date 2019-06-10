В дрэг-битве сразились Hennessey HPE800 Escalade и Ferrari 488 GTB

Ателье Hennessey сделало себе имя на тюнинге многих американских машин. Творчество техасского тюнера всегда было направлено на мощность. Одним из последних творений специалистов Hennessey является модернизированный Cadillac Escalade с пакетом HPE800. Внедорожник, облажающий 742 л.с., передающимися на задние колеса, давно позарился на категорию суперкаов. Но как узнать, что перед нами достаточно быстрый внедорожник? Правильно, гонка с суперкаром или, еще лучше, бросить вызов Ferrari 488 GTB в гонке на прямой.
Глядя на технические характеристики, 488 GTB не так далеко ушел от Hennessey Escalade. Итальянский суперкар производит 661 л.с. мощности благодаря 3,9-литровому двигателю с двумя турбинами. Эта мощность передается на задние колеса через 7-ступенчатую коробку передач F1 с двойным сцеплением от Getrag.
Фото: speedme.ru
HPE800 Escalade, в свою очередь, производит чуть больше мощности — 742 л.с. на задних колесах. С этими цифрами Hennessey Escalade может разогнаться до 100 км/ч всего за 3,7 секунды.
В то время как у Hennessey Escalade есть полное преимущество перед Ferrari с точки зрения мощности, 488 GTB имеет преимущество в весе. При этом интересно узнать, какая из этих машин самая быстрая в гонке по прямой.
Хотя результаты двух заездов, которые устроили тюнеры, несколько неубедительны, все еще удивительно, как большой внедорожник может не отставать от суперкара.
Источник
C 2014 года www.amsrus.ru