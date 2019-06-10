Правила прохождения технического осмотра в 2020 году ужесточаются

С 2020 года фотофиксация автомобиля при прохождении ТО станет обязательной процедурой

Приобрести диагностическую карту без осмотра автомобиля станет проблематично уже в 2020 году. Через год вступят в силу поправки в закон о техосмотре, сообщает DEITA.RU.

Главная задача властей при принятии данного закона заключалась в том, чтобы заставить автовладельцев показывать машину специалисту, который мог бы убедиться в исправности машины. Ведь в последние годы прохождение техосмотра, а точнее покупка диагностической карты, без которой невозможно получить ОСАГО, стала своеобразным дополнительным транспортным налогом, который, к слову, явно поступает не на ремонт дорог.

Стоит отметить, что купленный техосмотр не так критичен для личного автотранспорта, так как владельцы чаще всего следят за своими «железными конями», а вот перевозчики грешат тем, что нещадно эксплуатируют свое транспортное средство, а когда случается авария из-за неисправности, тут-то и выясняется: техосмотр куплен.

Несмотря на этот нюанс, новые требования техосмотра касаются всех. На технический осмотр придется привезти транспортное средство, где автомобиль сфотографируют со всех сторон, снимки приложат к диагностической карте, которая с 2020 года будет оформляться в единой автоматизированной системе техосмотра ЕАИС ТО онлайн. Более того, специалист заверит электронной подписью тот факт, что автомобиль можно эксплуатировать на дорогах.

Источник.