Кроссовер Kia Seltos впервые официально представлен на видео

Компания Kia опубликовала официальный видеоролик с новым компактным кроссовером Kia Seltos

Напомним, официальная премьера новинки состоится 20 июня в рамках специального мероприятия.

На видео впервые раскрываются детали экстерьера серийного Kia Seltos, включая головную оптику, светодиодные задние фонари, колесные диски и решетку радиатора.

Интерьер модели в этот раз не показали, но тизеры с изображением двух вариантов исполнения салона Kia Seltos уже обнародованы: один – с “парящим” сенсорным экраном мультимедиа, а второй – с моноблоком, объединяющим виртуальную “приборку” и тачскрин информационно-развлекательной системы. Кроме того, SUV будет оснащаться спортивным рулевым колесом и атмосферной подсветкой салона Kia Sound Mood Lighting на LED-элементах.

Моторная гамма Kia Seltos для США будет включать бензиновый атмосферный мотор объемом 2,0 литра с отдачей 150 л.с., а также 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 204 л.с.

В качестве трансмиссии для первого агрегата предлагается 6-ступенчатая “механика” или 6-диапазонный “автомат”, а для второго – 7-скоростной “робот” с двойным сцеплением.

В первую очередь новинка появится в Индии, несколько позже в США, а в 2020-ом году Kia Seltos выйдет и на российский рынок.

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