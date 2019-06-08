Эффектный концепт-кар Škoda Mountiaq – впечатляющий результат работы студентов

35 студентов технического училища Škoda достигли цели, к которой шли весь учебный год: спустя восемь месяцев усердной работы они представили эффектный пикап Škoda Mountiaq, созданный на базе модели Kodiaq.

Харизматичный концепт-кар, кузов которого окрашен в специально разработанный для него оранжевый цвет Sunset Orange, впечатляет многочисленными дизайнерскими решениями, среди которых – световая балка на крыше, передний силовой бампер с лебедкой и оригинальная подсветка решетки радиатора. Уже шестой год подряд проект по созданию студенческого концепт-кара позволяет молодым специалистам продемонстрировать свои таланты.

Над разработкой и сборкой Škoda Mountiaq трудилась команда из 35 студентов, среди которых было 6 девушек, семи разных специальностей. Шестой по счету студенческий концепт-кар уникален и является впечатляющим результатом многих месяцев работы. На протяжении всего проекта молодых специалистов поддерживали их наставники и эксперты Škoda из отделов дизайна, производства и технических разработок.

Карстен Брандес, глава Škoda Academy, отмечает: «Как и предыдущие концепты, Škoda Mountiaq демонстрирует компетенцию и мастерство наших студентов. Год за годом они показывают высокий уровень подготовки в нашем техническом училище».

Название Škoda Mountiaq отражает страсть к приключениям и подчеркивает внедорожный характер концепт-кара. Он сочетает в себе преимущества современного автомобиля для активного отдыха и практичность пикапа в повседневной жизни. На задней двери вместо традиционного логотипа компании размещена крупная надпись Škoda – такая же, как и у новых серийных моделей Škoda Scala и Škoda Kamiq которые стали первыми европейскими моделями чешского бренда с подобным обозначением.

Более 2 000 часов интенсивной работы на протяжении восьми месяцев

Осенью 2018 года студенты технического училища Škoda приступили к работе над новым концепт-каром. «Разработать и самостоятельно собрать Škoda Mountiaq стало уникальной возможностью для всех нас, так как мы смогли применить свои теоретические знания на практике, – говорит Петр Жеманек, один из участников проекта. – Кроме того, мы получили ценный опыт в командной работе, так как учимся на разных факультетах. Эти 2 000 часов, которые мы вместе потратили на создание уникального пикапа, не забудутся никогда».

После того, как дизайн концепта был утвержден, в январе 2019 года началась сборка. Работа над кузовными деталями и их окраской велась параллельно, поэтому студенты успели закончить автомобиль к маю.

Первым этапом стало усиления кузова. После этого молодые специалисты сняли автомобилю крышу, установили новые задние кузовные элементы, а также заднее и боковые стекла. Часть автомобиля позади кабины представляет собой большую грузовую платформу с размещенным под ней потайным отсеком для вещей. Студенты также модифицировали передние двери: они стали короче и шире, чтобы гармонировать с общими пропорциями пикапа. Завершили образ автомобиля измененные бамперы спереди и сзади.

Подножки на порогах и полностью новая задняя часть подчеркивают мощный и уверенный вид Mountiaq. Одним из самых трудных этапов стала установка задней двери на грузовую платформу.

Увеличенный дорожный просвет и мощный двигатель

Škoda Mountiaq – первый студенческий концепт-кар на базе модели Kodiaq. Длина автомобиля составляет 4 999 мм, ширина ― 2 005 мм, а высота ― 1,710 мм. Колесная база достигает 2 788 мм, а масса – 2 450 кг. Чтобы улучшить внедорожные характеристики своего концепт-кара, студенты увеличили дорожный просвет на 10 см по сравнению с моделью Škoda Kodiaq Scout― до 29 см. Этого удалось достичь за счет установки 17-дюймовых колес Rockstar II и внедорожных шин с углубленным рисунком протектора. Новые колеса также увеличили колею автомобиля на 3 см. Мощный двигатель 2.0 TSI, установленный под капотом пикапа, развивает 190 л.с. (140 кВт).

Лебедка на переднем бампере, оригинальная подсветка и особая окраска кузова Sunset Orange

Студенческий концепт-кар Škoda Mountiaq с большими внедорожными колесами, вынесенным на стойку кузова воздухозаборником и передним силовым бампером с лебедкой мгновенно приковывает к себе внимание. Крепление лебедки было разработано с учетом высоких нагрузок, связанных с использованием автомобиля на бездорожье.

Студенты продемонстрировали творческий подход, разработав для Škoda Mountiaq особые световые элементы ― так, подсветку, помимо грузовой платформы и решетки радиатора, имеют логотип Škoda на капоте и подкапотное пространство. Кроме того, специальные проекторы в дверях отражают на земле логотип Škoda, а в передней части автомобиля установлены новые противотуманные фары. Отличительными особенностями дизайна также являются световая балка на крыше и оранжевый цвет Orange Sunset, разработанный студентами специально для концепта.

Как и в предыдущих студенческих концепт-карах, студенты технического училища Škoda продемонстрировали большую изобретательность, разработав для Mountiaq небольшие оригинальные детали, включая светящийся логотип Škoda на потолке в салоне, встроенный холодильник, напечатанные на 3D-принтере заглушки на колесных ступицах и две рации.

Ученики даже разработали уникальный логотип для своего концепт-кара: силуэт автомобиля на фоне гор. Он вышит на спинках передних сидений. Цвет логотипа, а также акценты на руле и рычаге коробки передач повторяют оригинальную окраску кузова.

Как и любой серийный автомобиль Škoda Mountiaq имеет в своем арсенале множество решений Simply Clever – например, воронку, интегрированную в крышку бачка для омывающей жидкости. Кроме того, студенты дополнили мультимедийную систему Škoda Columbus мощной аудиосистемой с 320-ваттными динамиками, 2 000-ваттным усилителем и 2 000-ваттным сабвуфером.

Проект студенческих концепт-каров: огромная польза как для самих студентов, так и для Škoda Auto

Уже шестой год подряд студенты технического училища Škoda имеют возможность принять участие в создании собственного концепт-кара, который они сами разрабатывают и собирают. Это уникальный шанс применить на практике и закрепить полученные в ходе обучения знания и навыки.

Работа проходит в тесном контакте с экспертами Škoda из отделов технических разработок, производства и дизайна, которые наставляют и, что особенно важно, делятся опытом. Для компании Škoda, в свою очередь, это возможность получить обратную связь и новые идеи от молодых специалистов, а также превосходно подготовленных сотрудников ─ в конце обучения отличившиеся студенты получают предложение о работе в компании.

Первым студенческим концепт-каром Škoda в 2014 году стала двухместная версия Škoda Citigo, получившая название Citijet. Вслед за этим концепт-каром последовали Funstar, пикап на базе Škoda Fabia, и Atero, купе на базе Rapid Spaceback. В 2017 году студенты вновь использовали Škoda Citigo в качестве основы для своего проекта и создали электрический концепт-кар Element. Пятым студенческим концепт-каром в 2018 году стал кабриолет Sunroq, построенный на базе Škoda Karoq.