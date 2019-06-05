В номинации «Самосвал года» одержал победу новый самосвал на шасси MAN TGS 41.400

Блестящая победа самосвала с кузовом ФОРМАТ на шасси MAN TGS 41.440 8×4 в конкурсе «Инновации в строительной технике в России»

Конкурс «Инновации в строительной технике в России» впервые проходит в 2019 году. Цель конкурса – выявить инновационные решения в строительной технике, представленной в России, на основании мнения членов независимого жюри. В этом году новый самосвал на шасси MAN TGS 41.400 смог одержать победу в номинации «Самосвал года».

Жюри, в состав которого входят авторитетные эксперты строительной отрасли, а также представители транспортных предприятий и журналисты специализированных российских изданий, освещающих строительно-дорожную тематику, определяло победителей в семи номинациях. В конкурсе принимал участие самосвал на шасси MAN TGS 41.440 8×4 BB-WW с кузовом нового поколения ФОРМАТ, премьера которого состоялась в 2018 году.

Совместный продукт немецкого концерна MAN и ведущего российского кузовостроителя «Бецема» выведен на новый технологический уровень. Установленный на шасси MAN TGS 41.440 8×4 BB-WW кузов ФОРМАТ вобрал в себя сразу несколько конструктивных инноваций и впечатляет набором достоинств, в числе которых увеличенная грузоподъемность, сниженный на 400 кг собственный вес надстройки и увеличенная прочность.

Ожидания были, соответственно, очень высоки, когда во время церемонии награждения победителей Конкурса «Инновации в строительной технике России» называли имена победителей. Особенно высокая конкуренция развернулась за приз в номинации «Самосвал года», в которой самосвал на шасси MAN TGS 41.440 8×4 с инновационным кузовом «Формат» вышел победителем. За титул боролось более 5 номинантов. Однако жюри было единогласно в признании всех достоинств MAN TGS 41.440 8×4 с кузовом «Формат», среди которых главными являются эффективность, увеличенные грузоподъемность и прочность, а также высокий уровень комфорта.

«Мы очень рады получить эту премию именно с новинкой совместного производства MAN и российского завода «Бецема». Надеемся, что в будущем мы увидим больше подобных успешных коллабораций. Для компании MAN это еще одна возможность внести свой вклад не только в развитие местного представительства MAN, но и отчасти поддержать локальных производителей, который имеют стратегическое значение для компании», — прокомментировал Генеральный директор «МАН Трак энд Бас РУС» Питер Андерссон.

Для компании MAN присуждение этой награды стало успешным началом выставки bauma CTT Russia 2019. Самосвал MAN TGS 41.440 8×4 BB-WW с инновационным кузовом «Формат» можно увидеть на стенде MAN с 4 по 7 июня 2019 года.

Четырехосный самосвал MAN TGS 41.440 8×4 BB-WW с инновационным кузовом «Формат», впервые представлен экспертам строительной отрасли в апреле нынешнего года. Самосвальная надстройка «Формат» — это новинка модельной гаммы в новом семействе «Формат», которую выпускает стратегический партнер MAN — машиностроительный завод «Бецема» из Красногорска. Новая версия на четырехосном шасси MAN с колесной формулой 8х4 и кузовом объемом 20 м³ стала логичным продолжением модельного ряда.

Среди ключевых особенностей новинки можно выделить отказ от вертикальных ребер жесткости кузова. Отдельного внимания заслуживает новый конструктив исполнения боковых, переднего и заднего бортов, благодаря которому удалось добиться снижения собственного веса надстройки с одновременным увеличением ее прочности. Отсутствие боковых ребер усиления позволило значительно сократить количество сварных швов и, следовательно, оптимизировать трудоемкость производства кузовов. Благодаря этому же нововведению многократно уменьшилось количество потенциальных очагов коррозии.

Технологическое решение, запатентованное машиностроительным заводом «Бецема», двойной пол — позволило кардинально улучшить эффективность обогрева самосвальных кузовов, что очень важно для работы в условиях низких температур.

На увеличение прочности кузова повлияла и замена ранее использовавшейся стали 09Г2С на высокопрочную и износостойкую. По выбору заказчика может использоваться высокопрочная и износостойкая сталь как российского, так и зарубежного производства.

Базовый четырехосный автомобиль MAN TGS 41.440 8×4 BB-WW подготовлен для работы в особо экстремальных условиях. Для этого в конструкции шасси использованы карданные валы для повышенных нагрузок, а на передней панели кабины смонтирован воздухоочиститель циклонного типа, предназначенный для подачи очищенного свежего воздуха в кабину в условиях высокой запыленности стройплощадок.

Задняя подвеска усиленная, в ее конструкции применены трапециевидные рессоры. Для обеспечения максимального уровня безопасности самосвал оснащен электронной тормозной системой MAN BrakeMatic, антиблокировочной системой ABS, противобуксовочной системой ASR, электронной системой устойчивости ESP.

Четырехосный автомобиль MAN TGS 41.440 8×4 BB-WW оснащается двигателем D2066LF40 мощностью 440 л.с. экологического класса Euro-5. Интересной особенностью является оснащение транспортного средства модулем управления для обмена внешними данными (KSM) с интерфейсом системы управления парком автомобилей (FMS) и функциями кузова. Установлено также электрофакельное устройство облегчения холодного пуска.

Подготовка для работы с прицепом позволит самосвалу работать в составе автопоездов в сцепке с тяжелыми прицепами. Используется оптимальная для самосвалов такого класса кабина M шириной 2240 мм и длиной 1880 мм. Кабина оснащается кондиционером и электро-регулируемыми зеркалами заднего вида с подогревом. Установлены электростеклоподъемники и бортовой компьютер MAN Tronic.