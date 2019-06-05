Новая модель Haval F7 поступает в продажу в России

В России стартуют продажи новой модели Haval – интеллектуального кроссовера Haval F7. Автомобиль будет выпускаться на новом заводе HAVAL, расположенном в Индустриальном парке «Узловая» Тульской области.

Новинка дополнит российскую модельную линейку, в настоящее время представленную компактным городским кроссовером H2, семейным кроссовером Н6 и полноразмерным рамным внедорожником Н9.

Haval F7 – серийное воплощение концепта HB-02, представленного в 2016 году на Пекинском автосалоне. В России премьера модели состоялась в 2018 году на Московском Международном Автосалоне. Сочетание стильного дизайна, интеллектуальных технологий, высокого уровня безопасности делает новый кроссовер привлекательным в массовом сегменте на российском рынке. Haval F7 будет представлен с двумя вариантами четырехцилиндровых рядных бензиновых двигателей с турбонаддувом рабочим объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (190 л. с.), роботизированной преселективной семиступенчатой коробкой передач, передним или полным приводом. Кроссовер F7 будет предлагаться в трех уровнях комплектации – Comfort, Elite и Premium. Выход F7 на рынок будет объявлен в день открытия завода в Тульской области – 5 июня.

Уже в базовой комплектации Haval F7 имеет богатое оснащение и высокий уровень комфорта. При разработке интерьера дизайнеры использовали концепцию «космической капсулы», создающей ощущение защищенности и уюта. Эта концепция нашла свое воплощение в высокотехнологичных трехмерных деталях, качественных материалах, продуманной эргономике и современных мультимедийных возможностях.

Haval F7 станет первой моделью, выпускаемой на российском заводе в Тульской области, первом зарубежном предприятии бренда Haval, предусматривающем производство автомобилей по полному циклу. Новый завод – современное безопасное, экологичное, интеллектуальное и руководствующееся концепцией бережливого производства предприятие. Комплекс включает в себя цеха штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.