Mercedes-Benz продолжает сотрудничество с Петербургским международным экономическим форумом

Продолжая многолетнюю традицию сотрудничества с Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), Мерседес-Бенц РУС в одиннадцатый раз выступает в качестве эксклюзивного автомобильного партнера форума.

Компания предоставит участникам полный спектр транспортных услуг. Гостей ПМЭФ будут перевозить 400 автомобилей Mercedes-Maybach, Mercedes-Benz S-, E- и V-Классов, а также маршрутные такси на базе нового поколения Sprinter. Стильный и гостеприимный S-Lounge на Экспофоруме снова радушно встретит гостей и по праву станет одним из самых популярных мест для неформального общения и встреч.

XXIII Петербургский международный экономический форум состоится в Северной столице с 6 по 8 июня. Это одно из наиболее знаковых событий в мире экономики и бизнеса России. За прошедшие десятилетия мероприятие стало ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения актуальных экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. Основные темы нынешнего форума «Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее» и многие другие будут активно обсуждаться в ходе различных мероприятий – сессий, заседаний, круглых столов, теледебатов и индивидуальных встреч.

Кроме того, на ПМЭФ пройдет знаковая премьера: российской публике впервые будет представлена модель EQC. Ее и 4-дверное купе AMG GT участники форума смогут увидеть в специальной тематической зоне между павильонами F и G. В самом павильоне F российской публике будут продемонстрированы Е-Класс российского производства и новый GLE. Инновационный Sprinter также предстанет перед посетителями форума на уличной экспозиции.