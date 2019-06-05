К трансграничному электронному документообороту присоединились дилеры Nissan в Казахстане

Компания Nissan объявляет о том, что официальные дилеры Nissan в Казахстане присоединились к международной системе трансграничного электронного документооборота.

Переход к обмену электронными документами с дилерами и поставщиками делает более эффективной коммуникацию между Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС и партнерами. Отказ от бумажного документооборота сокращает время на прием, обработку и формирование документов, повышает точность обмена информацией, дает возможность оптимизировать расходы и усовершенствовать бизнес-процессы. Переход к трансграничному ЭДО дает дополнительную возможность оперативно предоставлять данные для валютного контроля, документы, подтверждающие экспортные операции, и ставки 0% по НДС.

Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС интенсивно внедряет современные методы ведения бизнеса на территории России и стран ЕАЭС. К системе ЭДО подключены более 85% поставщиков автомобильных компонентов завода в Санкт-Петербурге, 70% поставщиков услуг и все официальные дилеры Nissan на территории России. Количество электронных документов, переданных ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС в системе ЭДО в 2018 году, достигло 270 тысяч единиц.

Основываясь на успешном опыте работы в системе ЭДО с контрагентами в РФ, официальный представитель Nissan с конца 2018 года внедряет систему трансграничного ЭДО в коммуникацию с партнерами в Белоруссии и Казахстане. Компания Nissan совместно с оператором ЭДО «СКБ Контур» проанализировала рынки обеих стран и выбрала Казахстан для запуска пилотного проекта. Реализация перехода на трансграничный электронный документооборот между ООО Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС и первыми двумя официальными дилерами Nissan в Казахстане заняла 6 месяцев.

В апреле 2019 года стартовал второй этап проекта, в рамках которого к системе трансграничного ЭДО присоединились оставшиеся 13 из 15 официальных дилеров Nissan в Казахстане.