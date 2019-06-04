Обновленный седан Renault Logan участвует в программе «Делимобиль Pool»

Первые 50 надежных автомобилей Renault Logan в рамках программы «Делимобиль Pool» уже работают в Екатеринбурге, следующими городами станут Краснодар и Санкт-Петербург.

«Мы рады продолжить сотрудничество с «Делимобиль» в формате нового проекта Pool, который популяризирует каршеринг по всей России и сделает поездки на автомобиле доступными и для жителей крупных городов России. Уверены, что весь модельный ряд марки, включая Renault Logan позволит нашему партнеру эффективно развивать бизнес и даст возможность его клиентам комфортно передвигаться в городских мегаполисах», – отметила Надежда Фролова, директор по корпоративным продажам Renault Россия.

Обновленный седан Renault Logan получил новую современную головную оптику, оригинальные элементы дизайна передней части и интерьера, выполненные согласно глобальной дизайн-стратегии Renault. Стильный внешний вид нашел продолжение и в дизайне интерьера. На обновленные Logan устанавливается новое рулевое колесо c улучшенной эргономикой, подстаканники на центральной консоли стали шире и глубже, что позволяет надежно фиксировать стаканы и бутылки объемом 0,33 л и 0,5 л соответственно.

Проект «Делимобиль Pool» дает возможность партнерам подключать автомобили к сервису каршеринга. Теперь клиенты CTRL Лизинг получат возможность подключаться к сервису, пробуя таким образом новые модели управления транспортом.

На текущий момент автопарк «Делимобиль» составляет 7 040 автомобилей, автопарк премиального каршеринга Anytime – 1 500 автомобилей. В сутки суммарно совершается более 42 000 поездок, а клиентская база уже превысила 2 400 000 пользователей.