Компания Geely передала 10 машин в автопарк II Европейских игр

В Минске прошла торжественная церемония передачи автомобилей Geely Atlas в автопарк II Европейских игр 2019 года.

Совместное белорусско-китайское предприятие по сборке автомобилей Geely СЗАО БЕЛДЖИ предоставило 10 автомобилей Geely Atlas для транспортного обеспечения в рамках игр.

Помимо стандартных транспортных задач, автомобили Geely будут использоваться и в работе сервиса Games Taxi (Такси Игр), специально разработанного для II Европейских игр 2019 года.

«Использование автомобилей белорусского производства логично как с точки зрения формирования имиджа страны, так и с точки зрения обеспечения комфорта наших иностранных гостей. Мы уже порядка трех месяцев используем Geely в своей операционной деятельности, и никаких нареканий по качеству их работы нет. Кроме того, автомобили будут использоваться в рамках сервиса Такси Игр, которым должны быть обеспечены клиентские группы по условиям контракта города-организатора и Европейских олимпийских комитетов», – отметил заместитель директора фонда «Дирекция II Европейских игр 2019 года» Аркадий Малеев. Он также отметил, что Такси Игр может быть использовано аккредитованными участниками Игр только для перемещения между спортивными и неспортивными объектами II Европейских игр.

«II Европейские игры – главное мероприятие этого года, поэтому для нашего молодого предприятия выбор Дирекции в пользу автомобилей нашей марки одновременно почетен и очень ответственен. Само название – Geely – в переводе с китайского означает «Счастье». Надеюсь, поездки гостей Игр на наших автомобилях станут не только комфортными, но и счастливыми», – добавил и.о. директора СЗАО БЕЛДЖИ Геннадий Свидерский.

Важно отметить, что автопарк Такси Игр будет сформирован из автомобилей Geely белорусской сборки. Всего при подготовке и проведении II Европейских игр задействовано более 300 автомобилей марки Geely.