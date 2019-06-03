ТОП-10 автомобилей, на которых Красная армия добилась победы в Великой Отечественной войне

Отечественные заводы за годы войны изготовили 154,4 тысяч новых автомобилей и еще 411,8 тысяч автомобилей были поставлены фронту из США, Великобритании и Канады

В День военного автомобилиста АиФ.ru рассказывает о машинах, на которых Красная армия добилась победы в Великой Отечественной.

«Современная война будет войной моторов», — сказал советский вождь Иосиф Сталин в январе 1941 г.

Так оно и вышло. Большая часть этих моторов пришлась не на самолеты, танки и боевые корабли, а на автомобили, специально изготовленные или мобилизованные для нужд фронта. Но День военного автомобилиста отмечается в России 29 мая не в честь этого, а в память о первой автомобильной роте, созданной указом Николая II в 1910 г.

Наши и не наши

К 22 июня 1941 г в Красной армии имелось 272,6 тыс. автомашин. Однако потери в первые месяцы войны были столь велики, что даже при мобилизации 30 тыс. автомобилей из народного хозяйства в сентябре некомплект составлял 20,3 тыс. автомашин.

Восполнялся он по-разному. Отечественная промышленность за годы войны дала фронту и тылу 154,4 тыс. новых отечественных автомобилей. Еще 411,8 тыс. автомобилей были поставлены в СССР по ленд-лизу из США, Великобритании и Канады. Это если верить данным Госдепартамента США. По советским данным, ленд-лизовских автомобилей было тысяч на 100 меньше. Но и эта цифра все равно вдвое больше, чем то, на что оказался способен советский автопром. В защиту последнего следует сказать, что некоторые автозаводы СССР всю войну выпускали легкие танки и САУ на их базе. Какие же модели советских и иностранных автомобилей, вынесшие на себе все тяготы Великой Отечественной, вошли в историю?

Топ-5 СССР

“Полуторка” ГАЗ-ММ

Этот маленький и устаревший лет за 10 до войны грузовичок составлял половину автомобильного парка Красной армии на всем протяжении войны. Будучи «в девичестве» американским «Фордом-АА» образца 1927 г., ГАЗ-ММ претерпел некоторое упрощение на Горьковском автозаводе. После начала войны с автомобиля исчезли правая фара, зеркало заднего вида, бампер, глушитель, а также клаксон и передние тормоза. Кабина стала деревянной. Именно в таком виде «полуторки» чаще всего ходили по «Дороге жизни» в первую зиму блокады Ленинграда. Оттуда зимой 1941-1942 гг. они вывезли до полумиллиона человек. На передовой и в тылу ГАЗ-ММ чего только не возил, не буксировал! Именно на «полуторке» в романе Владимира Богомолова «Момент истины» ездит по Западной Белоруссии опергруппа СМЕРШ во главе с капитаном Алехиным. Общий «тираж» этого грузовика, включая довоенное производство, превысил миллион экземпляров.

Мощность двигателя — 50 л. с.

Максимальная скорость по шоссе — 70 км/ч

Грузоподъемность — 1,5 т

Полный привод: Нет

Трехтонка (ЗИС-5)

Второй по массовости после «полуторки» советский грузовик. Только на московском Заводе им. Сталина (ЗИС) было выпущено 571 199 этих автомобилей. А еще их строили в Миассе и Ульяновске. Как и ГАЗ-АА, ЗИС-5 имел американское происхождение. С начала двадцатых годов почти забытая ныне компания Autocar Company собирала для разных стран Южной Америки дешевые грузовики из комплектующих других фирм. В 1928 г. советское правительство заключило с ней соглашение на покупку технической документации грузового автомобиля Dispatch SA. Отверточная сборка была организована на Московском автозаводе АМО. К 1933 г. эти грузовики, успевшие полностью «обрусеть» по запчастям, производились уже на переименованном ЗИСе.

На базе ЗИС-5 строили немало модификаций: ЗИС-8 (городской автобус), ЗИС-11 (седельный тягач), ЗИС-19 (самосвал) и т. д. На фронте «Захар Иванович», как его именовали шоферы, буксировал пушки, возил раненых и грузы, работал пожарным и заправщиком. В его кузове монтировали зенитные пулеметы и прожекторные установки.

Мощность двигателя — 73 л. с.

Максимальная скорость по шоссе — 60 км/ч

Грузоподъемность — 3 тонны.

Полный привод: Нет

ЗИС-6, первый носитель “Катюши”

Советский трехосный грузовик повышенной проходимости, созданный на базе грузовика ЗИС-5. С декабря 1933 до 15 октября 1941 на Автомобильном заводе имени И. В. Сталина произведено 21 239 экземпляров, после чего производство было прекращено и больше не возобновлялось.

Фронтовикам ЗИС-6 запомнился очень хорошей проходимостью. А еще — как первый носитель гвардейских минометов БМ-13. Для того чтобы удовлетворить нужды фронта, трехосные грузовики приходилось реквизировать из народного хозяйства. Также на шасси ЗИС-6 монтировали первый советский радиолокатор РУС-2, радиостанцию, топливозаправщик, передвижную электростанцию, прожектор, звукоулавливатель и т. д.

Мощность двигателя — 73 л. с.

Максимальная скорость по шоссе — 55 км/ч

Грузоподъемность — 4 т

Полный привод: Да

ГАЗ-64, первый джип СССР

В конце 1940 г. до Главного автобронетанкового управления РККА дошли слухи о том, что военное ведомство США собирается закупить аж 30 тыс. небольших, но дешевых автомобилей повышенной проходимости. Где-то даже раздобыли фотографию одного из первых американских джипов. Короче, военные ткнули в нее пальцем и сказали: хотим такой же. На заводе ГАЗ за неполные 2 месяца нарисовали чертежи… До конца 1941 г. было выпущено 600 машин.

В армии «козлик», как его прозвали, служил разведчиком, буксировщиком легких пушек, командирской машиной. Его любили за неприхотливость и ремонтопригодность. К сожалению, до конца войны было построено не так много ГАЗ-64 в базовой версии. С весны 1942 г. на его основе стали строить бронеавтомобили БА-64. Но все нынешние российские джипы — потомки ГАЗ-64.

Мощность двигателя — 50 л. с.

Максимальная скорость по шоссе — 100 км/ч

Грузоподъемность — 250 кг.

Полный привод: Да

“Эмка” (ГАЗ М-1)

Самый массовый легковой автомобиль предвоенного СССР был и самым массовым фронтовым командирским автомобилем. Будучи по происхождению американским «Фордом» модели «В», «эмка» строилась на Горьковском автомобильном заводе им. Молотова. Отсюда и буква «М» в названии. Большинство армейских «эмок» выполняло роль командирских или штабных автомобилей в стрелковых полках РККА. По предвоенному штатному расписанию, в списочный состав транспорта полка входил один легковой автомобиль М-1. Стрелковой дивизии полагалось 19 «эмок», а этих дивизий перед началом войны в РККА насчитывалось 198. Эти же автомобили служили в окружных и дивизионных газетах. Так что попадание «эмки» в большую литературу было лишь вопросом времени. Вот у Константина Симонова в стихотворении «Корреспондентская застольная»: «Но на „эмке“ драной и с одним наганом мы первыми въезжали в города».

Мощность двигателя — 50 л/с

Максимальная скорость по шоссе — 105 км/ч

Грузоподъемность — 500 кг.

Полный привод: Нет

Топ-5 Запада

Studebaker US 6

Самый узнаваемый автомобиль ленд-лиза в СССР. В остальных странах, получавших американскую помощь, этот трехосный грузовик остался почти неизвестным. Неудивительно: 9 из 10 произведенных в США «студеров» — более 187 тыс. — попали к нам. В РККА они тягали пушки, возили солдат, служили ходовой частью для реактивных установок «Катюша» БМ-8, БМ-13 и БМ-31. «Студебекер» настолько превосходил все грузовики, которые производились в СССР, что казался шоферам выходцем из другого измерения. «Как же, Глеб Егорыч, не отставать, у „студера“ мотор — втрое», — ворчал муровский водитель Иван Алексеевич Копытин во время погони за Фоксом в сериале «Место встречи изменить нельзя». Сам он, кстати, управлял автобусом ЗИС-8 с двигателем… 73 л. с.

Мощность двигателя — 95 л. с.

Максимальная скорость по шоссе — 72км/ч

Грузоподъемность — 2,5 т

Полный привод: Да

Willys MB

Символ Великой Отечественной в не меньшей степени, чем Т-34. Редкий фильм про войну обходится без этого юркого джипа. К тому же само слово «джип» — от аббревиатуры «Виллиса»: General Purpose Vehicle. Автомобиль общего назначения, или Джи-Пи. В СССР «Виллис» был излюбленным средством передвижения от командира полка и выше, хотя мог буксировать легкую противотанковую пушку. В СССР по ленд-лизу поступило чуть менее 50 тыс. автомобилей этого класса.

Мощность двигателя — 60 л. с.

Максимальная скорость по шоссе — 104 км/ч

Грузоподъемность — 250 кг.

Полный привод: Да

Dodge WC-51

Тяжелый джип, поднимал 750 килограммов груза, за что в СССР был прозван «Додж три четверти», а в США, где был не менее популярен, — Dodge ¾ ton. WC в названии означает Weapon Carrier: носитель или транспортер оружия. Действительно, на «Додже» монтировали крупнокалиберный пулемет на шкворне, а таскать за собой он мог миномет или дивизионную противотанковую пушку. В СССР было прислано почти 25 тыс. «Доджей» этой марки.

Мощность двигателя — 92 л. с.

Максимальная скорость по шоссе — 87 км/ч

Грузоподъемность — 750 кг.

Полный привод: Да

Ford G8T

Ford-6, как этот грузовик назывался в СССР (по числу цилиндров двигателя), изначально был не солдатом, а фермером. Только катастрофическая нехватка военных моделей грузовиков позволила «шестому» попасть на Советско-германский фронт уже в начале зимы 1942 г. Впрочем, наши шоферы приняли «Форд» очень тепло: по обитаемости и легкости в обращении он был куда современнее советских грузовиков. До конца войны «Форд-6» возил личный состав и грузы. Фотографий с буксировкой артиллерии найти не удалось. Поступил в СССР в количестве 80 тыс. единиц.

Мощность двигателя — 90 л. с.

Максимальная скорость по шоссе — 88 км/ч

Грузоподъемность — 2 т

Полный привод: Нет.

Chevrolet G7107

Эти машины оставили по себе меньшую память, чем «Студебекеры», хотя «Катюши» монтировались и на них. Эти крепкие армейские грузовики, чуть более требовательные к качеству бензина, попали в СССР в количестве 47700 штук. «Шевроле», или «Шевролеты», как их называли в войсках, использовались для дивизионных и полковых обозов, инженерного имущества, как тягачи 75–мм артиллерии, ремонтные летучки, радиостанции. После войны грузовики, которые всеми правдами и неправдами удалось не вернуть в США (был в договоре о ленд-лизе такой пункт), использовались в народном хозяйстве вплоть до шестидесятых годов.

Мощность двигателя — 84 л. с.

Максимальная скорость по шоссе — 77 км/ч

Грузоподъемность — 1,5 т

Полный привод: Да

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