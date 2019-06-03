ТОП-10 автомобилей, на которых Красная армия добилась победы в Великой Отечественной войне

В День военного автомобилиста АиФ.ru рассказывает о машинах, на которых Красная армия добилась победы в Великой Отечественной.
«Современная война будет войной моторов», — сказал советский вождь Иосиф Сталин в январе 1941 г.
Так оно и вышло. Большая часть этих моторов пришлась не на самолеты, танки и боевые корабли, а на автомобили, специально изготовленные или мобилизованные для нужд фронта. Но День военного автомобилиста отмечается в России 29 мая не в честь этого, а в память о первой автомобильной роте, созданной указом Николая II в 1910 г.
К 22 июня 1941 г в Красной армии имелось 272,6 тыс. автомашин. Однако потери в первые месяцы войны были столь велики, что даже при мобилизации 30 тыс. автомобилей из народного хозяйства в сентябре некомплект составлял 20,3 тыс. автомашин.
Восполнялся он по-разному. Отечественная промышленность за годы войны дала фронту и тылу 154,4 тыс. новых отечественных автомобилей. Еще 411,8 тыс. автомобилей были поставлены в СССР по ленд-лизу из США, Великобритании и Канады. Это если верить данным Госдепартамента США. По советским данным, ленд-лизовских автомобилей было тысяч на 100 меньше. Но и эта цифра все равно вдвое больше, чем то, на что оказался способен советский автопром. В защиту последнего следует сказать, что некоторые автозаводы СССР всю войну выпускали легкие танки и САУ на их базе. Какие же модели советских и иностранных автомобилей, вынесшие на себе все тяготы Великой Отечественной, вошли в историю?
Фото: Commons.wikimedia.org/Sah68
Этот маленький и устаревший лет за 10 до войны грузовичок составлял половину автомобильного парка Красной армии на всем протяжении войны. Будучи «в девичестве» американским «Фордом-АА» образца 1927 г., ГАЗ-ММ претерпел некоторое упрощение на Горьковском автозаводе. После начала войны с автомобиля исчезли правая фара, зеркало заднего вида, бампер, глушитель, а также клаксон и передние тормоза. Кабина стала деревянной. Именно в таком виде «полуторки» чаще всего ходили по «Дороге жизни» в первую зиму блокады Ленинграда. Оттуда зимой 1941-1942 гг. они вывезли до полумиллиона человек. На передовой и в тылу ГАЗ-ММ чего только не возил, не буксировал! Именно на «полуторке» в романе Владимира Богомолова «Момент истины» ездит по Западной Белоруссии опергруппа СМЕРШ во главе с капитаном Алехиным. Общий «тираж» этого грузовика, включая довоенное производство, превысил миллион экземпляров.
Второй по массовости после «полуторки» советский грузовик. Только на московском Заводе им. Сталина (ЗИС) было выпущено 571 199 этих автомобилей. А еще их строили в Миассе и Ульяновске. Как и ГАЗ-АА, ЗИС-5 имел американское происхождение. С начала двадцатых годов почти забытая ныне компания Autocar Company собирала для разных стран Южной Америки дешевые грузовики из комплектующих других фирм. В 1928 г. советское правительство заключило с ней соглашение на покупку технической документации грузового автомобиля Dispatch SA. Отверточная сборка была организована на Московском автозаводе АМО. К 1933 г. эти грузовики, успевшие полностью «обрусеть» по запчастям, производились уже на переименованном ЗИСе.
На базе ЗИС-5 строили немало модификаций: ЗИС-8 (городской автобус), ЗИС-11 (седельный тягач), ЗИС-19 (самосвал) и т. д. На фронте «Захар Иванович», как его именовали шоферы, буксировал пушки, возил раненых и грузы, работал пожарным и заправщиком. В его кузове монтировали зенитные пулеметы и прожекторные установки.
Советский трехосный грузовик повышенной проходимости, созданный на базе грузовика ЗИС-5. С декабря 1933 до 15 октября 1941 на Автомобильном заводе имени И. В. Сталина произведено 21 239 экземпляров, после чего производство было прекращено и больше не возобновлялось.
Фронтовикам ЗИС-6 запомнился очень хорошей проходимостью. А еще — как первый носитель гвардейских минометов БМ-13. Для того чтобы удовлетворить нужды фронта, трехосные грузовики приходилось реквизировать из народного хозяйства. Также на шасси ЗИС-6 монтировали первый советский радиолокатор РУС-2, радиостанцию, топливозаправщик, передвижную электростанцию, прожектор, звукоулавливатель и т. д.
В конце 1940 г. до Главного автобронетанкового управления РККА дошли слухи о том, что военное ведомство США собирается закупить аж 30 тыс. небольших, но дешевых автомобилей повышенной проходимости. Где-то даже раздобыли фотографию одного из первых американских джипов. Короче, военные ткнули в нее пальцем и сказали: хотим такой же. На заводе ГАЗ за неполные 2 месяца нарисовали чертежи… До конца 1941 г. было выпущено 600 машин.
В армии «козлик», как его прозвали, служил разведчиком, буксировщиком легких пушек, командирской машиной. Его любили за неприхотливость и ремонтопригодность. К сожалению, до конца войны было построено не так много ГАЗ-64 в базовой версии. С весны 1942 г. на его основе стали строить бронеавтомобили БА-64. Но все нынешние российские джипы — потомки ГАЗ-64.
Самый массовый легковой автомобиль предвоенного СССР был и самым массовым фронтовым командирским автомобилем. Будучи по происхождению американским «Фордом» модели «В», «эмка» строилась на Горьковском автомобильном заводе им. Молотова. Отсюда и буква «М» в названии. Большинство армейских «эмок» выполняло роль командирских или штабных автомобилей в стрелковых полках РККА. По предвоенному штатному расписанию, в списочный состав транспорта полка входил один легковой автомобиль М-1. Стрелковой дивизии полагалось 19 «эмок», а этих дивизий перед началом войны в РККА насчитывалось 198. Эти же автомобили служили в окружных и дивизионных газетах. Так что попадание «эмки» в большую литературу было лишь вопросом времени. Вот у Константина Симонова в стихотворении «Корреспондентская застольная»: «Но на „эмке“ драной и с одним наганом мы первыми въезжали в города».
Самый узнаваемый автомобиль ленд-лиза в СССР. В остальных странах, получавших американскую помощь, этот трехосный грузовик остался почти неизвестным. Неудивительно: 9 из 10 произведенных в США «студеров» — более 187 тыс. — попали к нам. В РККА они тягали пушки, возили солдат, служили ходовой частью для реактивных установок «Катюша» БМ-8, БМ-13 и БМ-31. «Студебекер» настолько превосходил все грузовики, которые производились в СССР, что казался шоферам выходцем из другого измерения. «Как же, Глеб Егорыч, не отставать, у „студера“ мотор — втрое», — ворчал муровский водитель Иван Алексеевич Копытин во время погони за Фоксом в сериале «Место встречи изменить нельзя». Сам он, кстати, управлял автобусом ЗИС-8 с двигателем… 73 л. с.
Символ Великой Отечественной в не меньшей степени, чем Т-34. Редкий фильм про войну обходится без этого юркого джипа. К тому же само слово «джип» — от аббревиатуры «Виллиса»: General Purpose Vehicle. Автомобиль общего назначения, или Джи-Пи. В СССР «Виллис» был излюбленным средством передвижения от командира полка и выше, хотя мог буксировать легкую противотанковую пушку. В СССР по ленд-лизу поступило чуть менее 50 тыс. автомобилей этого класса.
Тяжелый джип, поднимал 750 килограммов груза, за что в СССР был прозван «Додж три четверти», а в США, где был не менее популярен, — Dodge ¾ ton. WC в названии означает Weapon Carrier: носитель или транспортер оружия. Действительно, на «Додже» монтировали крупнокалиберный пулемет на шкворне, а таскать за собой он мог миномет или дивизионную противотанковую пушку. В СССР было прислано почти 25 тыс. «Доджей» этой марки.
Ford-6, как этот грузовик назывался в СССР (по числу цилиндров двигателя), изначально был не солдатом, а фермером. Только катастрофическая нехватка военных моделей грузовиков позволила «шестому» попасть на Советско-германский фронт уже в начале зимы 1942 г. Впрочем, наши шоферы приняли «Форд» очень тепло: по обитаемости и легкости в обращении он был куда современнее советских грузовиков. До конца войны «Форд-6» возил личный состав и грузы. Фотографий с буксировкой артиллерии найти не удалось. Поступил в СССР в количестве 80 тыс. единиц.
Эти машины оставили по себе меньшую память, чем «Студебекеры», хотя «Катюши» монтировались и на них. Эти крепкие армейские грузовики, чуть более требовательные к качеству бензина, попали в СССР в количестве 47700 штук. «Шевроле», или «Шевролеты», как их называли в войсках, использовались для дивизионных и полковых обозов, инженерного имущества, как тягачи 75–мм артиллерии, ремонтные летучки, радиостанции. После войны грузовики, которые всеми правдами и неправдами удалось не вернуть в США (был в договоре о ленд-лизе такой пункт), использовались в народном хозяйстве вплоть до шестидесятых годов.
Источник.
C 2014 года www.amsrus.ru