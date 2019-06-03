FCA официально предложил слияние Renault

Fiat Chrysler Automobiles направила компании Группа Renault неофициальное письмо с предложением объединения компаний путем слияния 50/50

Предложению FCA предшествовали переговоры двух компаний. В них определялись товары и географические зоны, по которым возможно взаимодействие. В результате переговоров стало очевидно, что объединение увеличивает эффективность капитальных вложений и скорость разработки продукции.

Предлагаемое объединённое предприятие будет продавать около 8,7 млн автомобилей в год, станет мировым лидером в сегментах электромобилей, премиум-брендов, внедорожников, пикапов и легких коммерческих автомобилей.

Также компании получат более сбалансированное присутствие на глобальном рынке, чем любая из двух компаний по отдельности.

Выгода от потенциальной сделки не основывается на закрытии заводов.Она будет достигнута путем капиталосберегающих инвестиций в общие глобальные платформы, конструкции, силовые агрегаты и технологии.

Правление FCA верит, что данное объединение создаст новые возможности для работников обеих компаний и других заинтересованных лиц.

Согласно предложению, акционеры каждой компании получат эквивалентные доли в капитале объединенной компании. Объединение осуществится под управлением нидерландского головного офиса. Правление будет состоять из 11 членов, с независимым большинством. FCA и Группа Renault в равной степени представят четырех членов для правления, также предполагается один кандидат от Nissan. Головная компания будет зарегистрирована на фондовых биржах Borsa Italiana (Милан) и Euronext (Париж), а также на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Выгода от объединения двух предприятий распределится следующим образом: 50 % для текущих акционеров FCA и 50 % для текущих акционеров Группы Renault.

Благодаря объединению будет создан портфель брендов, который обеспечит охват рынка с присутствием в ключевых сегментах — от премиум-брендов, таких как Maserati и Alfa Romeo, до общедоступных – Dacia и Lada.

Группа Renault прочно утвердилась на рынках Европы, России, Африки и Ближнего Востока, в то время как FCA занимает уникальную позицию в Северной Америке и Латинской Америке.

Объединение увеличит стоимость бизнеса для акционеров FCA и Группы Renault. По прогнозам специалистов оно добавит к прибыли более чем 5 млрд евро ежегодно от взаимодействия в рамках Альянса.

Эксперты FCA предполагают, что примерно на 90 % прибыль от слияния будет обеспечена за счет экономии на закупках (~40 %), повышения эффективности исследований и разработок (~30 %), а также роста эффективности производства и оснащения (~20 %).

Ожидается, что эффект от объединения будет достигнут к концу шестого года после завершения сделки. На реализацию необходимо затратить примерно 3−4 млрд. евро. Специалисты полагают, что слияние почти не скажется на величине чистого денежного потока в первый год.

Объединенная компания займет четвертое место по продажам в Северной Америке, второе место в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) и первое место в Латинской Америке. Годовая выручка, полученная путем сложения показателей за 2018 год, составила почти 170 млрд евро при операционной прибыли более 10 млрд евро и чистой прибыли свыше 8 млрд евро.

Также объединение компаний может привести к укреплению позиций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Руководство FCA рассчитывает на сотрудничество с партнерами Renault по Альянсу. Объединение FCA и Группы Renault вместе с партнерами из Nissan и Mitsubishi приведет к созданию крупнейшего глобального OEM-альянса с объемом продаж более 15 млн автомобилей в год. Дополнительная прибыль от слияния FCA и Группы Renault для Nissan и Mitsubishi как членов Альянса предварительно оценивается еще в 1 млрд евро ежегодно.

Это предложение позволит создать третью по величине в мире глобальную автомобилестроительную группу с весомым портфелем брендов и географическим охватом.

И хотя сейчас отсутствуют гарантия, что предложение приведет к сделке, правление FCA утвердило его. Теперь оно находится на рассмотрении у совета директоров Группы Renault.

Предлагаемое объединение будет зависеть от условий закрытия сделки, включая одобрение со стороны акционеров каждой компаний. Также необходимо полное соблюдение требований антимонопольного законодательства и других правовых норм.