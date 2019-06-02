Автомобиль врезался в толпу пешеходов в Петербурге

1 июня машина с Псковскими номерами врезалась в толпу пешеходов

В Санкт-Петербурге автомобиль Renault Logan с псковскими номерами врезался в толпу людей, сообщает «Фонтанка.ру». Видеозапись ДТП опубликована в Telegram-канале НТВ.

ЧП случилось в Петроградском районе в субботу, 1 июня, после 18.00. Машина ехала по Троицкому мосту в сторону метро «Горьковская». Автомобиль пролетел перекресток на мигающий желтый и, уходя от столкновения, наехал на людей.

Очевидцы сообщили о троих пострадавших. Велосипедист после удара об автомобиль остался лежать на дороге без движения. На место прибыли полицейские.