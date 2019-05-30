Компания Volkswagen подвела результаты конкурса «Лучший дилер» по итогам продаж 2018 года

Рейтинг участников составлялся по результатам исследования качественных и количественных данных, среди которых: общая удовлетворенность клиента покупкой и сервисом, число проданных автомобилей, динамика доли рынка, уровень сертификации и обученности персонала, уровень удовлетворенности клиентов, маркетинговая активность соблюдение стандартов шоурума и сервиса.
Оценка региональных дилеров проводилась в категории «Российские регионы», а дилеров Москвы и Санкт-Петербурга – в категории «Две Столицы». В обеих категориях предусмотрены следующие номинации:
Наградами в следующих номинациях категории «Дилеры двух столиц» были отмечены:
«Лучший дилер»:
«Лучший руководитель отдела продаж»:
«Лучший руководитель отдела послепродажного обслуживания»:
В категории «Дилеры российских регионов» лучшими признаны:
Награды победителям вручил глава марки Volkswagen в России Томас Мильц: «Мы признательны всем вам за вклад в развитие марки Volkswagen в России и за отличные результаты. Сегодня автомобильный бизнес еще более, чем когда-либо, основывается на хорошем личном контакте с клиентом, доверии, на удовлетворенности качеством продаж и сервиса. Мы очень ценим вашу каждодневную работу во всех этих направлениях».
Дилерская сеть марки Volkswagen на сегодняшний день насчитывает 128 предприятий по всей России.
C 2014 года www.amsrus.ru