Компания Volkswagen подвела результаты конкурса «Лучший дилер» по итогам продаж 2018 года

В Москве состоялось награждение победителей конкурса «Лучший дилер» по итогам 2018 года.

Рейтинг участников составлялся по результатам исследования качественных и количественных данных, среди которых: общая удовлетворенность клиента покупкой и сервисом, число проданных автомобилей, динамика доли рынка, уровень сертификации и обученности персонала, уровень удовлетворенности клиентов, маркетинговая активность соблюдение стандартов шоурума и сервиса.

Оценка региональных дилеров проводилась в категории «Российские регионы», а дилеров Москвы и Санкт-Петербурга – в категории «Две Столицы». В обеих категориях предусмотрены следующие номинации:

«Лучший дилер», в лице директора дилерского центра;

«Лучший руководитель отдела продаж»;

«Лучший руководитель отдела послепродажного обслуживания» (сервиса).

Наградами в следующих номинациях категории «Дилеры двух столиц» были отмечены:

«Лучший дилер»:

«АВИЛОН», Москва, который представил Кочетков Александр, побеждающий в данной номинации уже второй год;

«Автоцентр Сити-Каширка», Москва, в лице Моисеева Дениса,

директора ДЦ;

директора ДЦ; «Сигма Моторс», Санкт-Петербург, и директор Мандзюк Алексей.

«Лучший руководитель отдела продаж»:

Абрамов Алексей («Сигма Моторс», Санкт-Петербург);

Лугин Константин («Автоцентр Немецкий Дом», Москва);

Федоров Алексей («Автоцентр Пулково», Санкт-Петербург).

«Лучший руководитель отдела послепродажного обслуживания»:

Епанешников Константин («АВИЛОН», Москва);

Вахошин Александр («Автоцентр Сити-Каширка», Москва);

Минин Иван («Фольксваген Центр Авторусь», Москва).

В категории «Дилеры российских регионов» лучшими признаны:

«Лучший дилер»:

«Фольксваген Центр Брянск» в лице Маренича Дениса, одержавшего победу в рекордный третий раз;

«Фольксваген Центр Юг-Авто», Краснодар, в лице Волынского Леонида;

«Автобан-Запад-Плюс», Екатеринбург, и директор Бартенев Илья.

«Лучший руководитель отдела продаж»:

Сарычев Иван («Германия Авто», Рязань);

Медведев Семен («АвтоКлаус Центр», Нижний Новгород);

Ильин Александр («Гольфстрим», Челябинск).

«Лучший руководитель отдела послепродажного обслуживания»:

Резник Юрий («Фольксваген Центр Юг-Авто», Краснодар);

Чекатков Дмитрий («Фольксваген Центр Брянск»);

Тютчев Роман («ИнтерАвто», Рязань).

Награды победителям вручил глава марки Volkswagen в России Томас Мильц: «Мы признательны всем вам за вклад в развитие марки Volkswagen в России и за отличные результаты. Сегодня автомобильный бизнес еще более, чем когда-либо, основывается на хорошем личном контакте с клиентом, доверии, на удовлетворенности качеством продаж и сервиса. Мы очень ценим вашу каждодневную работу во всех этих направлениях».

Дилерская сеть марки Volkswagen на сегодняшний день насчитывает 128 предприятий по всей России.