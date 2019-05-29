Сенсорное рулевое колесо – новая разработка инженеров Jaguar Land Rover

Сенсорное рулевое колесо – это результат исследовательского проекта, реализованного совместно с Университетом Глазго. Отдельные его части могут нагреваться или охлаждаться – с помощью этих сигналов автомобиль может подсказать водителю, где повернуть, когда перестроиться и как подготовиться к скорому затору на дороге. В первую очередь такая функция может быть полезна в условиях низкой видимости, например, во время дождя, в гористой или лесной местности.
В автономных автомобилях будущего эта технология также может применяться и на подрулевых лепестках переключения передач, чтобы обозначить переход управления от водителя к автономной системе.
Ситуации, когда водитель отвлекается от управления автомобилем, нередко приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Только в США 10% ДТП со смертельным исходом происходят именно из-за этого. Рулевое колесо, дающее водителю подсказки, позволит ему сохранять полную сосредоточенность на дороге.
Тепловые сигналы функционируют на обеих сторонах рулевого колеса, показывая направление для поворота. Температура рулевого покрытия резко меняется в большую или меньшую сторону на 6°С. Если необходимо, водитель также может настроить разницу температур по своим предпочтениям.
Исследования показали, что температурные подсказки могут также использоваться для неэкстренных уведомлений, где вибрация лишь излишне отвлекает водителя, в частности при предупреждении о низком уровне топлива. Такой способ информирования также является альтернативой звуковых оповещений в тех случаях, где излишний шум в салоне препятствует комфортному общению пассажиров.
Александрос Муцакитис (Alexandros Mouzakitis), директор Jaguar Land Rover по исследованиям электрических технологий: «Безопасность – главный приоритет Jaguar Land Rover, и мы намерены и дальше совершенствовать наши автомобили, оснащая их новейшими технологическими разработками, чтобы подготовить бизнес к беспилотному будущему.Сенсорное рулевое колесо полностью соответствует нашей концепции технологического развития, ведь термо-подсказки позволят снизить количество времени, когда водители отводят глаза от дороги. Исследования показали, что люди легко понимают предложения со стороны автомобиля, которые передаются нагревом или охлаждением руля. Мягкая, но в то же время заметная смена температуры может стать отличной заменой подсказкам на базе звуковых сигналов и вибраций».
Александрос Муцакитис (Alexandros Mouzakitis), директор Jaguar Land Rover по исследованиям электрических технологий: «Безопасность – главный приоритет Jaguar Land Rover, и мы намерены и дальше совершенствовать наши автомобили, оснащая их новейшими технологическими разработками, чтобы подготовить бизнес к беспилотному будущему.
Сенсорное рулевое колесо полностью соответствует нашей концепции технологического развития, ведь термо-подсказки позволят снизить количество времени, когда водители отводят глаза от дороги. Исследования показали, что люди легко понимают предложения со стороны автомобиля, которые передаются нагревом или охлаждением руля. Мягкая, но в то же время заметная смена температуры может стать отличной заменой подсказкам на базе звуковых сигналов и вибраций».
C 2014 года www.amsrus.ru