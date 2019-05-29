Сенсорное рулевое колесо – новая разработка инженеров Jaguar Land Rover

Инженеры компании Jaguar Land Rover разработали рулевое колесо, которое поможет водителям меньше отвлекаться от дороги: нагреваясь с той или иной стороны, оно подаст сигнал о необходимости поворота налево или направо.

Сенсорное рулевое колесо – это результат исследовательского проекта, реализованного совместно с Университетом Глазго. Отдельные его части могут нагреваться или охлаждаться – с помощью этих сигналов автомобиль может подсказать водителю, где повернуть, когда перестроиться и как подготовиться к скорому затору на дороге. В первую очередь такая функция может быть полезна в условиях низкой видимости, например, во время дождя, в гористой или лесной местности.

В автономных автомобилях будущего эта технология также может применяться и на подрулевых лепестках переключения передач, чтобы обозначить переход управления от водителя к автономной системе.

Ситуации, когда водитель отвлекается от управления автомобилем, нередко приводят к дорожно-транспортным происшествиям. Только в США 10% ДТП со смертельным исходом происходят именно из-за этого. Рулевое колесо, дающее водителю подсказки, позволит ему сохранять полную сосредоточенность на дороге.

Тепловые сигналы функционируют на обеих сторонах рулевого колеса, показывая направление для поворота. Температура рулевого покрытия резко меняется в большую или меньшую сторону на 6°С. Если необходимо, водитель также может настроить разницу температур по своим предпочтениям.

Исследования показали, что температурные подсказки могут также использоваться для неэкстренных уведомлений, где вибрация лишь излишне отвлекает водителя, в частности при предупреждении о низком уровне топлива. Такой способ информирования также является альтернативой звуковых оповещений в тех случаях, где излишний шум в салоне препятствует комфортному общению пассажиров.