Очереди на техосмотр вернутся: автомобилистов предупредили об изменениях

Новый закон о техосмотре вступить в силу через год и повлечет за собой много изменений

В России скоро существенно изменятся правила прохождения техосмотра. Новую редакцию закона о техосмотре приняла Госдума в третьем, заключительном чтении 23 мая. Главная цель всех нововведений — вернуть автомобилистов к легальному способу прохождения ТО и заставить их отказаться от покупок диагностических карт без заезда на сервис.

Изменения настолько серьезные, что в силу они вступят только через год. Столько времени понадобится, в частности, на то, чтобы операторы пунктов техосмотра прошли аккредитацию. Страховщики не исключили, что из-за этого количество действующих пунктов резко сократится. Кроме того, в Российском союзе автостраховщиков (РСА) признали, что при текущих ценах на прохождение техосмотра в регионах владельцам станций будет трудно сохранить рентабельность бизнеса.

Следить за правилами прохождения аккредитации планируют в РСА. В ГИБДД же займутся контролем за соблюдением правил проведения техосмотра и проведением внеплановых проверок и тайных закупок после соответствующих жалоб со стороны физических и юридических лиц, а также после сообщений СМИ. Разбираемся, как придется проходить техосмотр с весны 2020 года.

Прохождение техосмотра сфотографируют и отследят по GPS

Диагностические карты начнут формировать в единой информационной системе техосмотра, а заверять их будет технический эксперт при помощи электронной подписи. Кроме того, операторам придется фотографировать машину с указанием координат, даты, времени начала и завершения прохождения техосмотра. Это сделано для того, чтобы исключить оформление «серых» диагностических карт без фактического заезда на сервис. Чтобы фотографии не отбраковывались, еще предстоит утвердить стандарты, которым они должны соответствовать, а также проработать возможность максимально точного определения координат места нахождения автомобиля.

Ранее предлагали снимать весь процесс на видео, однако позже от этой идеи депутаты отказались. В итоге правительство решило ограничиться двумя фотографиями: с начала и завершения прохождения технического осмотра. В РСА рассказали, что согласны с таким решением, потому что необходимость проводить видеосъемку, а в дальнейшем хранить полученные файлы в разы подняла бы стоимость всей операции, что ударило бы по автомобилистам.

«Можно было бы снять целый фильм о прохождении автомобилем ТО, но ведь понятно, что изображение можно исказить, также пришлось бы определять, с каких ракурсов все снимать, чтобы отразить все важные моменты, — объяснил представитель РСА Сергей Ефремов. — Все это технически сложно и дорого. Не все операторы потянули бы это, стоимость прохождения ТО могла взлететь».

Количество диагностических карт ограничат

Сейчас практически никак не регламентировано, какое реальное количество автомобилей может проверить тот или иной пункт техосмотра. Поэтому введение ограничений здесь также сильно усложнит схему оформления документов незаконным способом.

«У некоторых организаций линии позволяют проводить несколько десятков ТО в день, у других есть возможность проверить не больше 10 автомобилей, — уточнили в РСА. — Максимальное число операций определят при получении аккредитации. Инспекторы РСА будут выезжать для проверки и утверждать это число».

По словам страховщиков, если пункт техосмотра не может выдавать более 10 талонов, то система будет блокировать возможность внесения «лишней» информации в базу данных. Согласно новым правилам, технический эксперт должен быть по основному месту работы на каждой диагностической линии. Но при этом индивидуальный предприниматель, соответствующий квалификационным требованиям, может стать техническими специалистом собственного пункта техосмотра. Раньше это запрещали, а теперь малому бизнесу решили пойти навстречу.

Как накажут за езду без техосмотра

Вопрос об ответственности водителей за отсутствие талона техосмотра находится в процессе решения — соответствующий законопроект принят Госдумой пока только в двух чтениях. Депутаты предлагают штрафовать водителей на 2 тыс. рублей, причем фиксировать нарушения хотят при помощи камер. Впрочем, штрафовать можно будет только один раз в сутки.

Никаких проблем с запуском автоматической проверки, как в случае с наличием у водителей полисов ОСАГО, не будет, уточнили в РСА. Так, вся информация о прохождении техосмотра будет находиться в единой базе данных. Более того, если страховщик узнает о таком нарушении, он будет вправе разорвать договор с недобросовестным водителем. А если машина нарушителя попадет в аварию, причиной которой стала неисправность, то страховщики получат право подать иск к автовладельцу.

«До 2012 года подобные штрафы существовали, — напомнили в РСА. — Потом их отменили, сейчас предлагается вернуть санкции за отсутствие техосмотра. Это мобилизует людей вовремя проходить ТО, следить за тем, чтобы автомобиль был в исправном состоянии».

Что касается недобросовестных станций техосмотра, то их за выдачу «серых» диагностических карт предлагают штрафовать на 300 тыс. руб. Кроме того, виновника предлагают лишать свободы на срок до полугода — соответствующее изменение планируют сделать в ст. 171 УК России «Незаконное предпринимательство».

В РСА прогнозируют, что ряд операторов ТО будут вынуждены уйти с рынка, поскольку просто не смогут соответствовать новым требованиям. Однако страховщики уверяют, что на сегодняшний день никаких проблем с доступностью пунктов техосмотра не существует. А если они возникнут, эту проблему должна будет решать местная администрация. Всего же в России на данный момент работает 4601 оператор — им принадлежит 5190 пунктов техосмотра.

«Если в ходе проверок будут выявлены нарушения, аккредитацию пункта техосмотра приостановят до устранения недостатков, — предупредили в РСА. — Если в течение года вскроются аналогичные нарушения, организацию лишат аккредитации. К примеру, в 2018 году после проведения контрольных проверок 314 пунктов были закрыты».

Цены на техосмотр могут вырасти

Вопрос о возможном повышении цен на техосмотр после запуска всех нововведений в РСА назвали «критичным», хотя напрямую говорить о повышении цен на услугу отказались. Однако рассказали, что в настоящее время в ряде регионов цены на прохождение ТО «слишком низкие». Страховщики также напомнили, что добивались утверждения минимальной пороговой цены за проведение ТО, однако в ФАС заблокировали инициативу.

«В Дагестане пройти техосмотр стоит 305 рублей, в Тюмени — 290 рублей. С такими ценами, с учетом всех требований, которые предусмотрены в законопроекте, будет трудно обеспечить рентабельность работы оператора, — предположил Ефремов. — Сейчас существует формула расчета стоимости ТО, которая утверждена ФАС. Но она отстала от текущей экономической ситуации. Мы обращались в ФАС с тем, чтобы ввести лимиты — нижний и верхний. Сейчас есть только верхний порог стоимости, а нижний не установлен. И те, кто хочет захватить рынок, могут опускать цены хоть до рубля. Но в ФАС выступили против. Сейчас стоимость техосмотра администрация каждого региона утверждает сама. По нашей оценке, прохождение техосмотра не может стоить ниже 1000 рублей».

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