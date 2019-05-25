Студия ŠKODA Design создает награду для самого ценного игрока Чемпионата мира по хоккею IIHF 2019

Хрустальная награда от студии ŠKODA Design будет вручена самому ценному игроку Чемпионата мира по хоккею IIHF 2019

Студия ŠKODA Design вновь создает хрустальную награду для самого ценного игрока Чемпионата мира по хоккею IIHF 2019. Форма трофея, выполненного из чешского хрусталя, визуально напоминает кристалл льда. Кроме того, в оформлении статуэтки присутствуют кристаллические элементы, характерных для дизайна автомобилей чешской марки. Сразу после финальных матчей Чемпионата в городе Братиславе председатель Совета директоров ŠKODA AUTO Бернхард Майер лично вручит награду самому ценному игроку соревнования.

Одно из самых важных событий в мире хоккея в этом году проходит в Словакии с 10 по 26 мая. На 83-м по счету Чемпионате мира по хоккею IIHF в Братиславе и Кошице 16 сильнейших сборных со всего мира борются за звание победителя. Марка ŠKODA поддерживает турнир в качестве генерального спонсора уже 27-й год подряд и таким образом сохраняет за собой мировой рекорд по самому продолжительному спонсорству мирового чемпионата в истории спорта.

Финал Чемпионата пройдет 26 мая в столице Словакии городе Братиславе. Сразу после матча будет объявлен самый ценный игрок турнира. Как и в прошлом году, потрясающую награду, созданную студией ŠKODA Design, вручит лично Бернхард Майер, председатель Совета директор ŠKODA AUTO.

Дизайнеры ŠKODA уже второй год подряд отвечают за разработку уникального трофея. Динамичная форма статуэтки вдохновлена традициями чешского хрусталя и визуально напоминает кристалл льда, что является отсылкой к миру хоккея. В оформлении награды присутствуют также кристаллические элементы, характерные для дизайна автомобилей ŠKODA, например, их можно увидеть в оптике моделей бренда. Пятикилограммовый кубок высотой 35 см и шириной 22 см сначала выдувают из хрусталя и затем обрабатывают, придавая ему художественную многогранную форму.

Компания ŠKODA впервые выступила в качестве транспортного партнера Чемпионата мира по хоккею IIHF в 1992 году. Уже с 1993 года чешский бренд стал генеральным спонсором мирового первенства. Это сотрудничество продолжается по сей день и занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое продолжительное в истории спортивных состязаний.