Компания Тойота заняла первое место в репутационном рейтинге Forbes в России

Тойота стала лидером рейтинга иностранных компаний с наилучшей репутацией в России в 2019 году, который составил международный аналитический сервис Reputation Institute (RI) для Forbes.

В рамках исследования более 7000 человек оценили деятельность 143 иностранных компаний из различных секторов экономики, отобранных по критериям масштаба и узнаваемости. Опрос охватывал как эмоциональное восприятие самой компании (доверие, уважение, восхищение), так и ее деятельности (продукты, услуги, инновации, условия труда, эффективность, ответственность). Reputation Institute проводит ежегодные исследования корпоративной репутации в 15 крупнейших по ВВП странах c 2006 года, предметом исследования является корпоративная репутация компаний с выручкой свыше 50 млрд долл. США.

«Мы гордимся нашей безупречной репутацией в России и тем, что нам удалось опередить множество всемирно известных компаний в престижном рейтинге Forbes. Высокое качество продуктов и услуг компании Тойота, принцип «Клиент на первом месте» и ответственное отношение к ведению бизнеса – вот основа нашей ежедневной работы. Голоса клиентов, отданные за Тойота в опросе, – лучшая оценка нашей деятельности и доказательство того, что мы движемся в правильном направлении», – отметил Сюдзи Суга, президент ООО «Тойота Мотор».

Тойота традиционно занимает сильные позиции по итогам оценки репутации и узнаваемости на российском рынке. Ранее в апреле компания вошла в Топ-5 лучших иностранных корпоративных брендов, по версии престижной маркетинговой премии Best Brands 2019, заняв 4-е место в рейтинге предпочтений российских потребителей, которые оценивали финансовые показатели, узнаваемость бренда и его эмоциональную привлекательность.

Согласно исследованию холдинга Ромир, в 2016 году Toyota была признана любимым автомобильным брендом россиян, получив репутационный индекс 90,7% и опередив все бренды массового и премиального сегментов более чем на 2,5 пункта. А в 2015 году российские автовладельцы присудили моделям Toyota звание «автомобилей мечты» по результатам опроса компании «ГфК-Русь» (дочернего предприятия GfK).