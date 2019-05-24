Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) заключили соглашение о поставке шин для автобусов

Производитель шин премиум-класса компания Hankook и ее испанский поставщик Grupo Soledad достигли соглашения с Transports Metropolitans de Barcelona (TMB).

В настоящее время производитель шин поставляет свою линейку ультрасовременных шин для городских автобусов «SmartCity AU04+» для автопарка TMB.

Производитель шин Hankook будет поставлять свои шины для более чем 1 100 автобусов самой известной городской транспортной компании Барселоны — Transports Metropolitans de Barcelona. Преимущественно, комплект поставки линейки шин для городских автобусов «SmartCity AU04+» от компании Hankook будет состоять из шин в размере 275/70R22.5. Указанная модельная линейка специально разработана для городского транспорта и отвечает растущим требованиям клиентов к шинным технологиям, а также специально предназначена для городских автобусов с питанием от аккумуляторных батарей. Поскольку эти транспортные средства, как правило, тяжелее, чем обычные автобусы, из-за блоков накопления энергии, модели шин также имеют повышенный индекс допустимой нагрузки. Протектор «SmartCity AU04+», разработанный для всесезонных шин, подходит для эксплуатации в зимних условиях без ограничений и маркирован символом снежинки (3PMSF). Новая линейка шин для городских автобусов также подходит для городских автобусов с традиционными видами двигателя.

Президент европейского подразделения Hankook Tire Хан-Чжун Ким заявляет: «Соглашение с одной из крупнейших европейских компаний городского транспорта вызывает у нас очень большую гордость, главным образом потому, что предметом данного соглашения является наша ориентированная на будущее технология. Это позволит использовать «SmartCity AU04+», нашу первую линейку шин для автобусов с электроприводом, в условиях города. Мы с нетерпением ждем расширения нашего сотрудничества с автопарками Европы, всегда следуя новым тенденциям в области мобильности».

В контексте их общей экологической и экономической ответственности, Hankook, Grupo Soledad и TMB согласовали дальнейшее использование шин, бывших в употреблении, после первого срока их службы в качестве восстановленных профилей Hankook Alpha-Tread. Таким образом обеспечивается значительное снижение потребления ископаемого сырьевого ресурса и выбросов углекислого газа, что, в свою очередь, является активной мерой по защите окружающей среды.

В день проведения встречи, посвященной вышеуказанному соглашению, Мерседес Видаль Лаго, генеральный директор TMB, заявила: «Для поддержания городского автобусного транспортного сообщения в Барселоне на наивысшем уровне очень значимым фактором является безупречное обслуживание нашего автопарка. По части, касающейся шин, было особенно важным найти надежного партнера. Теперь, когда мы сотрудничаем с Hankook, наши технические специалисты и руководители цехов нашли наиболее предпочтительный вариант увеличения производительности нашего автопарка. В то же время мы оптимизировали соответствующие совокупные затраты на шины ».