При получении водительских прав, тест на хронический алкоголизм стал обязательным

Минздрав России утвердил новые правила прохождения медицинской комиссии для получения водительских прав. Обязательным станет тест на определение маркеров, свидетельствующих о хроническом алкоголизме

Как стало известно от издания «Коммерсантъ», согласно новым правилам, утвержденным приказом Минздрава России, водители, претендующие на получение прав, или граждане, желающие вернуть себе права после истечения срока лишения, в обязательном порядке будут проходить тест на определение маркера, который указывает на хронический алкоголизм.

Речь идет о так называемом CDT-тесте (анализ крови для определения карбогидрат-дефицитного трансферрина). Ранее подобный анализ проводился по желанию врача, теперь он станет обязательным. По новым правилам, если концентрация CDT выше 1,2%, гражданина направят в наркодиспансер, где в ходе дальнейших исследований будут определять, годен ли он к вождению автомобиля. Из приказа следует, что в «сложных и конфликтных ситуациях» решения будут принимать «врачебные комиссии». В Минздраве изданию заявили, что сейчас приказ находится на регистрации Минюсте.

В Госавтоинспеции, комментируя нововведения, заявили, что зачастую некоторые водители, «не излечившись полностью от зависимости, после окончания срока лишения прав получают заключения об отсутствии у них противопоказаний, продолжая управлять автомобилем, представляя опасность».

В новом приказе уточняются и правила проведения проверки на наркотики. Так, у нарколога гражданин должен будет сдать мочу на анализ. Тест будет делаться в течение двух часов с момента взятия пробы с помощью полосок-индикаторов, которые окрашиваются в определенные цвета в зависимости от найденных веществ: опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона, барбитурата. Если анализ выявит хотя бы одно из этих веществ, последует подтверждающий тест в лаборатории с помощью специальных приборов — хроматографов.