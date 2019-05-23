Внедорожники Ford Explorer отзывают в России из-за проблем с подвеской

Внедорожники Ford Explorer отзывают в России из-за проблем с подвеской
Май 23 18:03 2019

Компания Ford отзывает в России 14 576 внедорожников Explorer из-за возможных проблем с подвеской. Бесплатному ремонту подлежат автомобили, реализованные с августа 2012-го по апрель 2018 года.

По данным ведомства, причиной отзыва стали «результаты исследования, в которых установлено, что частые толчки и диапазон отскока всей подвески на неровных дорогах могут увеличить изгибающее напряжение на рычагах регулировки схождения задних колес, что может привести к образованию трещин на этих компонентах».

Также в Росстандарте отметили, что распознать неисправность можно по постороннему шуму и затруднениям в управлении автомобилем. Длительная эксплуатация «проблемных» машин не рекомендуется, т. к. трещины на рычаге регулировки схождения колес увеличивают риск ДТП.

В рамках отзыва Ford предлагает владельцам бесплатно заменить рычаги регулировки схождения задних колес. Соответствующее письменное уведомление будет отправлено по SMS или электронной почте в ближайшее время.

Узнать, попал ли под эту сервисную акцию ваш автомобиль, можно по VIN-номеру на официальном сайте Росстандарта.

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AMSRUS
AMSRUS

C 2014 года www.amsrus.ru

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