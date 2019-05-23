Кругосветное путешествие на Volkswagen Beetle

В мае 2019 года стартовало кругосветное путешествие на культовом ретро-автомобиле Volkswagen Beetle. В рамках поездки ее участники, немец Гюнтер Кирххофф и россиянин Сергей Рохленко, посетили завод Volkswagen Group Rus в Калуге и встретились с главой марки Volkswagen в России Томасом Мильцем.

В 2004 году состоялось кругосветное путешествие на автомобилях Volkswagen Touareg первого поколения. В этой поездке, на пути из Дакара в Вольфсбург, познакомились два поклонника марки – Сергей Рохленко из Ростова-на-Дону и Гюнтер Кирххофф из Вольфсбурга. Их дружба длится уже 15 лет, и столько же они вынашивали идею совершить собственное путешествие на Volkswagen Beetle. Гюнтер и Сергей начали готовиться ещё в 2006 году, однако отправиться в тур

удалось только сейчас.

15 мая Гюнтер выехал из Вольфсбурга на своём Volkswagen Beetle 2003 года выпуска и за несколько дней добрался до России. Здесь они с Сергеем посетили завод Volkswagen Group Rus в Калуге, увидели производство и продемонстрировали Beetle сотрудникам предприятия.

В Москве путешественников приветствовал Томас Мильц, руководитель марки Volkswagen в России. «Нам очень приятно осознавать, что у марки есть такие преданные поклонники, которые

верят в автомобили Volkswagen и вместе с ними открывают новые удивительные места. Желаю успеха, отличной дороги и удачного возвращения в Вольфсбург», – отметил господин Мильц.

Дальнейший маршрут Гюнтера и Сергея будет пролегать через всю Россию – Нижний Новгород, Казань, Уфу, Челябинск, Омск, Новосибирск, Красноярск, Нижнеудинск, Иркутск, Улан-Уде, Хабаровск и, наконец, Владивосток. Затем Гюнтер доберется на пароме до Канады и отправится к самой южной точке Америки, после чего переправится через океан в Африку. На заключительном этапе Гюнтер переберётся через Гибралтар в Европу и вернётся в Вольфсбург.