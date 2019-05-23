Компактный и исключительно безопасный: новый кроссовер Lexus UX заработал максимальные 5 звезд в рейтинге EURO NCAP

По итогам новейших испытаний Новый Lexus UX признан самым безопасным автомобилем

Новый Lexus UX заработал максимальные 5 звезд в рейтинге автомобильной безопасности организации Euro NCAP по итогам новейших испытаний, проведенных согласно методике 2019 года.

Отличающийся прогрессивным дизайном и характерным фирменным стилем новый Lexus UX был признан одной из самых безопасных моделей с точки зрения защиты водителя и пассажиров (рейтинг защиты взрослого пассажира – 96%, рейтинг защиты пассажира-ребенка – 85%), одной из самых безопасных моделей, протестированных по новому, более жесткому регламенту 2019 года, а также лучшей моделью в классе с точки зрения защиты пешеходов и велосипедистов (рейтинг защиты наиболее уязвимых участников движения – 82%) благодаря наличию автоматической системы экстренного торможения.

Благодаря сверхпрочной платформе GA-C (Global Architecture-C) и 8 подушкам безопасности уже в базовой комплектации, новейший кроссовер Lexus, оснащенный фирменным комплексом систем активной безопасности последнего поколения Lexus Safety System +, также демонстрирует высочайший уровень пассивной безопасности.

Комплекс Lexus Safety System + второго поколения включает в себя целый ряд новых функций, помогающих предотвратить ДТП, а в случае, когда это невозможно – снизить негативные последствия. К таким функциям относится система распознавания велосипедистов в светлое время суток и система распознавания пешеходов днем и ночью, являющаяся частью системы предупреждения столкновений.

Адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения обеспечивают поддержку водителя, соответствующую второму уровню автоматизации автомобилей по классификации Сообщества автомобильных инженеров (SAE). Это позволяет уменьшить количество действий, выполняемых водителем, но в то же время не лишает его контроля над автомобилем.

В настоящее время комплексом Lexus Safety System + оснащается 99% новых моделей Lexus, продаваемых в Европе. Это соответствует политике японского бренда, согласно которой преимущества продвинутых систем безопасности должны распространяться не только на дорогие, премиальные версии моделей, но и на весь модельный ряд Lexus.

В комплекс Lexus Safety System + последнего поколения входит:

– Система предупреждения столкновения, которая теперь дополнена функцией распознавания пешеходов в светлое и темное время суток и велосипедистов в светлое время суток;

– Система распознавания дорожных знаков;

– Система контроля усталости водителя;

– Система оповещения о смене полосы движения;

– Система удержания в полосе движения;

– Адаптивный круиз-контроль.

Система предупреждения столкновений

Система предупреждения столкновений нового Lexus UX теперь распознает пешеходов даже в условиях недостаточной освещенности, а также способна замечать велосипедистов в светлое время суток. Для достижения такого результата были перенастроены чувствительность и динамический диапазон камеры, благодаря чему удалось сократить вероятность ДТП в темное время, когда, к примеру, из-за света фар водителю бывает трудно заметить пешехода, идущего перед встречным автомобилем.

Более того, расширение угла зоны действия радара миллиметрового диапазона сделало возможным обнаружение велосипедистов. В случае если система сочтет вероятность столкновения высокой, она автоматически задействует тормоза, чтобы помочь предотвратить столкновение или снизить тяжесть последствий, если ДТП неизбежно.

Адаптивный круиз-контроль

Эта система задействует радар миллиметрового диапазона и камеру для обнаружения впереди идущих транспортных средств и поддержания безопасной дистанции. Если впереди идущий автомобиль остановился, адаптивный круиз-контроль также замедлит новый Lexus UX вплоть до полной остановки. Когда впереди идущий автомобиль вновь продолжит движение, UX последует за ним после получения команды от водителя. Данная система уменьшает нагрузку на водителя в ситуациях, требующих частой смены торможения и ускорения.

Систем распознавания дорожных знаков

Система распознавания дорожных знаков нового Lexus UX способна считывать дорожные знаки и выводить на мультифункциональный дисплей необходимую для водителя информацию. Работая в паре с адаптивным круиз-контролем, данная система позволяет одним нажатием клавиши сбросить заданную скорость автомобиля и быстро установить её в соответствии с действующими скоростными ограничениями. Система способна распознавать все важнейшие дорожные знаки и предупреждения, в том числе – электролюминисцентные и мигающие.

Система удержания в полосе движения

Система LTA помогает водителю удерживать Lexus UX по центру занимаемой полосы. Также она обеспечивает помощь при прохождении поворотов, в том числе с меньшим радиусом, чем у системы предыдущего поколения. В случае, если система посчитает, что Lexus UX может покинуть занимаемую полосу, она переключится в режим предотвращения выезда, обеспечив возврат машины в центр занимаемого ряда.