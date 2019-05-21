Стартовало производство тягачей F-MAX на калининградском заводе АВТОТОР

Калининградский завод АВТОТОР приступил к производству «Лучшего грузовика 2019 года».

Производство седельных тягачей Ford Trucks F-MAX стартовало на заводе АВТОТОР в Калининграде. На конвейере российского предприятия производятся грузовики, оборудованные двигателем Ecotorq объемом 12,7 л мощностью 500 л.с. экологического класса Евро-5 с моторным тормозом 400 кВт и современной автоматизированной коробкой передач ZF TraXon.

Седельные тягачи, обладатели награды «Лучший грузовик года» задают новый уровень комфорта благодаря кабине шириной 2,5 м с современным дизайном и ровным полом – высота до потолка составляет 2160 мм. С помощью таких функций как: адаптивный круиз-контроль, круиз-контроль с функцией прогнозирования (Max Cruise) с возможностью выбора скорости, соответствующей условиям поездки, улучшенная система экстренного торможения, система помощи при старте в гору, предупреждение о выезде с полосы движения, устройство ограничения скорости и электронноый контроль стабильности – новый F-MAX нацелен на оказание помощи водителю.

Тягачи доступны к заказу и оперативной поставке у эксклюзивного дистрибьютора Ford Trucks в России компании TURBOTRUCKS. Стоимость Ford Trucks F-MAX составляет 79 900 Евро.

Ford Trucks является одним из крупнейших международных производителей грузовых автомобилей в мире. Мы производим ряд автомобилей, включая тягачи, строительные грузовики и грузовые автомобили массой более 16 тонн. Знаменитый послужной список коммерческих автомобилей Ford с качеством, долговечностью и эффективностью подкрепляет международную стратегию продуктов Ford Trucks. В Ford Trucks мы объединяем более полувека дизайна и производственного опыта с опытом разработки основных компонентов для наших автомобилей, включая новейшие двигатели.

В настоящее время мы работаем в Восточной и Центральной Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, России и СНГ и продолжаем развивать международную сеть на трех континентах. Сотни тысяч грузовиков по всему миру постоянно и ежедневно отправляются в путь с уверенность, которую придает Ford.