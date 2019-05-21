КАМАЗ-мастер примет участие в ралли «Казахстан 2019»: интервью участников команды

Экипажи Эдуарда Николаева (штурман Евгений Яковлев, механик Богдан Каримов) и Дмитрия Сотникова (штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов) примут участие в третьем этапе Кубка Мира по ралли-рейдам FIA – ралли «Казахстан 2019», который пройдет с 26 мая по 1 июня по Мангыстауской области Республики Казахстан. Оба экипажа выступят на автомобилях КАМАЗ 43509, испытанных на «Дакаре 2019». Общая дистанция гонки составит около 2500 км, из них почти 2000 км придется на спецучастки. Организаторы немного изменили трассу прошлого года, добавили больше песков, уменьшили протяженность спецучастков, а также для комфорта участников постарались максимально сократить лиазоны.
Директор гонки «Ралли Казахстан» Дмитрий Махеня подчеркнул: «Изменения принципиально коснутся третьего и пятого этапа ралли – в них скорректированы точки старта, за счет чего появились дополнительные песчаные секции. Пески в этом регионе отличаются своим коварством, так как они покрыты растительностью, и это увеличивает сложность. Уникальный ландшафт Мангыстауской области имеет разнообразное покрытие: в один день могут быть и камни, и песок, поэтому участникам надо правильно выбирать давление в шинах».Сергей Савостин, тим –менеджер команды: «На ралли «Казахстан 2019» у нас едет Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников. Оба эти экипажа не будут принимать участие в ралли «Шелковый путь 2019», что связано с их участием в июле в партнерских проектах в Турции и Англии. И гонка в Казахстане рассматривается как их подготовка к «Дакару 2020».В Казахстане очень интересные трассы, в основном степи, много грунтовых полевых дорог, и, что важно для нас – пески. Плюс еще в том, что это самая близкая для нас гонка, с нужными нам условиями. Мы сможем проверить как наши машины подготовлены к тяжелым пескам. Гонка в Казахстане длительная – 6 дней, это также позволит провести испытание и на ресурс».
Директор гонки «Ралли Казахстан» Дмитрий Махеня подчеркнул: «Изменения принципиально коснутся третьего и пятого этапа ралли – в них скорректированы точки старта, за счет чего появились дополнительные песчаные секции. Пески в этом регионе отличаются своим коварством, так как они покрыты растительностью, и это увеличивает сложность. Уникальный ландшафт Мангыстауской области имеет разнообразное покрытие: в один день могут быть и камни, и песок, поэтому участникам надо правильно выбирать давление в шинах».
Сергей Савостин, тим –менеджер команды: «На ралли «Казахстан 2019» у нас едет Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников. Оба эти экипажа не будут принимать участие в ралли «Шелковый путь 2019», что связано с их участием в июле в партнерских проектах в Турции и Англии. И гонка в Казахстане рассматривается как их подготовка к «Дакару 2020».
В Казахстане очень интересные трассы, в основном степи, много грунтовых полевых дорог, и, что важно для нас – пески. Плюс еще в том, что это самая близкая для нас гонка, с нужными нам условиями. Мы сможем проверить как наши машины подготовлены к тяжелым пескам. Гонка в Казахстане длительная – 6 дней, это также позволит провести испытание и на ресурс».
Эдуард Николаев, пилот: «Для меня это будет интересная поездка, я давно не участвовал в ралли «Казахстан» (если конкретно говорить о казахстанской гонке), последний раз это было еще с Владимиром Чагиным. Но маршрут «Шелкового пути» часто проходил по этим местам. Всегда были очень интересные трассы: дюны, пески, степные дороги очень скоростные.«Дакар 2019» в этом году пройдет в Саудовской Аравии, мы посмотрели карту, вся территория в дюнах и песках. Конечно, потренироваться в аналогичных условиях, испытать наши автомобили, изменения, которые мы сделали, очень нужно. И ралли «Казахстан» подходит идеально. Андрей Каргинов участвовал в этой гонке в прошлом году. Рассказал, что все хорошо организовано, спецучастки интересные, много навигационных задач, что будет полезно нашим штурманам.Перед нашим экипажем стоит несколько задач. Основная – испытать все нововведения, которые мы будем использовать в дальнейших соревнованиях. Подробности о новинках до предстоящего старта «Дакара» гонщики обычно не говорят, в общем могу сказать, что продолжаем работать над управляемостью грузовика, подвеской, над массой автомобиля, развесовкой и, конечно, над общими улучшениями технических характеристик. Вторая задача нашего экипажа связана с новым механиком. С нами едет Богдан Каримов. Это его второе соревнование в карьере и первое международного класса. Для него это будет серьезное испытание, мы постараемся передать свой опыт и оценим его физическое и психологическое состояние».
Эдуард Николаев, пилот: «Для меня это будет интересная поездка, я давно не участвовал в ралли «Казахстан» (если конкретно говорить о казахстанской гонке), последний раз это было еще с Владимиром Чагиным. Но маршрут «Шелкового пути» часто проходил по этим местам. Всегда были очень интересные трассы: дюны, пески, степные дороги очень скоростные.
«Дакар 2019» в этом году пройдет в Саудовской Аравии, мы посмотрели карту, вся территория в дюнах и песках. Конечно, потренироваться в аналогичных условиях, испытать наши автомобили, изменения, которые мы сделали, очень нужно. И ралли «Казахстан» подходит идеально. Андрей Каргинов участвовал в этой гонке в прошлом году. Рассказал, что все хорошо организовано, спецучастки интересные, много навигационных задач, что будет полезно нашим штурманам.
Перед нашим экипажем стоит несколько задач. Основная – испытать все нововведения, которые мы будем использовать в дальнейших соревнованиях. Подробности о новинках до предстоящего старта «Дакара» гонщики обычно не говорят, в общем могу сказать, что продолжаем работать над управляемостью грузовика, подвеской, над массой автомобиля, развесовкой и, конечно, над общими улучшениями технических характеристик. Вторая задача нашего экипажа связана с новым механиком. С нами едет Богдан Каримов. Это его второе соревнование в карьере и первое международного класса. Для него это будет серьезное испытание, мы постараемся передать свой опыт и оценим его физическое и психологическое состояние».
Дмитрий Сотников, пилот: «Трасса, где будет проходить гонка, известна мне по «Шелковому пути 2009», прекрасно помню все эти места. Маршрут достаточно разнообразный, длинный. В календаре осталось не так много гонок такой протяженности, а это то что нужно, чтобы испытать технику и получить достаточную практику перед такими продолжительными гонками, как «Дакар» и «Шелковый путь».Наша задача – проехать на своих возможностях, показать свой уровень, протестировать автомобиль. Это одна из тренировок которая подводит нас к «Дакару».Экипаж у меня тот же, что был на «Золото Кагана». Штурман Руслан Ахмадеев и механик Ильгиз Ахметзянов. Ильгиз менее опытный из нас троих, это всего его третья гонка. В Казахстане он будет первый раз, с нетерпением ждет. Думаю, он получит хороший опыт, поднимется в своем уровне. А протяженность гонки позволит ему лучше понять ралли – рейды.С Русланом мы ездим с 2016 года, он тогда выезжал механиком, но пробовал себя уже в роли штурмана. Это было как раз в Казахстане. Трассы здесь особенно коварные для штурманов. Быстрые, очень много дорог, сложно иногда понять куда надо ехать. Ждем увлекательную и интересную гонку».
Дмитрий Сотников, пилот: «Трасса, где будет проходить гонка, известна мне по «Шелковому пути 2009», прекрасно помню все эти места. Маршрут достаточно разнообразный, длинный. В календаре осталось не так много гонок такой протяженности, а это то что нужно, чтобы испытать технику и получить достаточную практику перед такими продолжительными гонками, как «Дакар» и «Шелковый путь».
Наша задача – проехать на своих возможностях, показать свой уровень, протестировать автомобиль. Это одна из тренировок которая подводит нас к «Дакару».
Экипаж у меня тот же, что был на «Золото Кагана». Штурман Руслан Ахмадеев и механик Ильгиз Ахметзянов. Ильгиз менее опытный из нас троих, это всего его третья гонка. В Казахстане он будет первый раз, с нетерпением ждет. Думаю, он получит хороший опыт, поднимется в своем уровне. А протяженность гонки позволит ему лучше понять ралли – рейды.
С Русланом мы ездим с 2016 года, он тогда выезжал механиком, но пробовал себя уже в роли штурмана. Это было как раз в Казахстане. Трассы здесь особенно коварные для штурманов. Быстрые, очень много дорог, сложно иногда понять куда надо ехать. Ждем увлекательную и интересную гонку».
C 2014 года www.amsrus.ru