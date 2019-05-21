КАМАЗ-мастер примет участие в ралли «Казахстан 2019»: интервью участников команды

Два экипажа команды «КАМАЗ-мастер» примут участие в ралли «Казахстан 2019»

Экипажи Эдуарда Николаева (штурман Евгений Яковлев, механик Богдан Каримов) и Дмитрия Сотникова (штурман Руслан Ахмадеев, механик Ильгиз Ахметзянов) примут участие в третьем этапе Кубка Мира по ралли-рейдам FIA – ралли «Казахстан 2019», который пройдет с 26 мая по 1 июня по Мангыстауской области Республики Казахстан. Оба экипажа выступят на автомобилях КАМАЗ 43509, испытанных на «Дакаре 2019». Общая дистанция гонки составит около 2500 км, из них почти 2000 км придется на спецучастки. Организаторы немного изменили трассу прошлого года, добавили больше песков, уменьшили протяженность спецучастков, а также для комфорта участников постарались максимально сократить лиазоны.

Директор гонки «Ралли Казахстан» Дмитрий Махеня подчеркнул: «Изменения принципиально коснутся третьего и пятого этапа ралли – в них скорректированы точки старта, за счет чего появились дополнительные песчаные секции. Пески в этом регионе отличаются своим коварством, так как они покрыты растительностью, и это увеличивает сложность. Уникальный ландшафт Мангыстауской области имеет разнообразное покрытие: в один день могут быть и камни, и песок, поэтому участникам надо правильно выбирать давление в шинах». Сергей Савостин, тим –менеджер команды: «На ралли «Казахстан 2019» у нас едет Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников. Оба эти экипажа не будут принимать участие в ралли «Шелковый путь 2019», что связано с их участием в июле в партнерских проектах в Турции и Англии. И гонка в Казахстане рассматривается как их подготовка к «Дакару 2020». В Казахстане очень интересные трассы, в основном степи, много грунтовых полевых дорог, и, что важно для нас – пески. Плюс еще в том, что это самая близкая для нас гонка, с нужными нам условиями. Мы сможем проверить как наши машины подготовлены к тяжелым пескам. Гонка в Казахстане длительная – 6 дней, это также позволит провести испытание и на ресурс».

Эдуард Николаев, пилот: «Для меня это будет интересная поездка, я давно не участвовал в ралли «Казахстан» (если конкретно говорить о казахстанской гонке), последний раз это было еще с Владимиром Чагиным. Но маршрут «Шелкового пути» часто проходил по этим местам. Всегда были очень интересные трассы: дюны, пески, степные дороги очень скоростные. «Дакар 2019» в этом году пройдет в Саудовской Аравии, мы посмотрели карту, вся территория в дюнах и песках. Конечно, потренироваться в аналогичных условиях, испытать наши автомобили, изменения, которые мы сделали, очень нужно. И ралли «Казахстан» подходит идеально. Андрей Каргинов участвовал в этой гонке в прошлом году. Рассказал, что все хорошо организовано, спецучастки интересные, много навигационных задач, что будет полезно нашим штурманам. Перед нашим экипажем стоит несколько задач. Основная – испытать все нововведения, которые мы будем использовать в дальнейших соревнованиях. Подробности о новинках до предстоящего старта «Дакара» гонщики обычно не говорят, в общем могу сказать, что продолжаем работать над управляемостью грузовика, подвеской, над массой автомобиля, развесовкой и, конечно, над общими улучшениями технических характеристик. Вторая задача нашего экипажа связана с новым механиком. С нами едет Богдан Каримов. Это его второе соревнование в карьере и первое международного класса. Для него это будет серьезное испытание, мы постараемся передать свой опыт и оценим его физическое и психологическое состояние».